https://sputnikarabic.ae/20230412/ترامب-عن-تفجيرات-التيار-الشمالي-لا-أريد-أن-أضع-أمريكا-في-ورطة-1075809618.html
ترامب عن تفجيرات "التيار الشمالي": لا أريد أن أضع أمريكا في ورطة
ترامب عن تفجيرات "التيار الشمالي": لا أريد أن أضع أمريكا في ورطة
صرّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، بأن روسيا لم تقم بتخريب خطوط أنابيب نورد ستريم، ولكنه لا يمكنه تقديم إجابة يخاطر فيها بإدخال الولايات... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T01:58+0000
2023-04-12T01:58+0000
2023-04-12T01:58+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لا أريد أن أضع بلدنا في مأزق، لذا لن أجيب على هذا السؤال. ولكن يمكنني أن أقول لكم أنه لم يكن الروس من قام بذلك".وتعرضت خطوط الأنابيب الروسية "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2" التي توصل الطاقة إلى ألمانيا من روسيا لانفجارات في سبتمبر/ أيلول 2022.وفي فبراير/ شباط، ادعى صحفي التحقيقي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، أن الانفجارات تم تنظيمها من قبل الولايات المتحدة بدعم من النرويج. ونفت الولايات المتحدة أي تورط في الحادث.ولم تستبعد التحقيقات التي أجرتها ألمانيا والسويد والدنمارك إمكانية حدوث عمل تخريبي. وتعتبر روسيا الحادثة عملاً من أعمال الإرهاب الدولي.ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه التفجيرات بأنها هجوم إرهابي واضح. وتثق موسكو أن تنظيم مثل هذه الهجمات الإرهابية المعقدة من قبل نشطاء خاصين أمر مستحيل دون مشاركة دولة متقدمة تكنولوجيًا.
https://sputnikarabic.ae/20230407/وكالات-تتحدث-عن-كارثة-تصيب-نظام-كييف-في-حال-أثبت-ضلوعه-بتفجير-التيار-الشمالي-1075644873.html
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ترامب, خطط ترامب, التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, خطط ترامب, التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب عن تفجيرات "التيار الشمالي": لا أريد أن أضع أمريكا في ورطة
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صرّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، بأن روسيا لم تقم بتخريب خطوط أنابيب نورد ستريم، ولكنه لا يمكنه تقديم إجابة يخاطر فيها بإدخال الولايات المتحدة في مشكلة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لا أريد أن أضع بلدنا في مأزق، لذا لن أجيب على هذا السؤال. ولكن يمكنني أن أقول لكم أنه لم يكن الروس من قام بذلك".
وتعرضت خطوط الأنابيب الروسية "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2" التي توصل الطاقة إلى ألمانيا من روسيا لانفجارات في سبتمبر/ أيلول 2022.
وفي فبراير/ شباط، ادعى صحفي التحقيقي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، أن الانفجارات تم تنظيمها من قبل الولايات المتحدة
بدعم من النرويج. ونفت الولايات المتحدة أي تورط في الحادث.
ولم تستبعد التحقيقات التي أجرتها ألمانيا والسويد والدنمارك إمكانية حدوث عمل تخريبي. وتعتبر روسيا الحادثة عملاً من أعمال الإرهاب الدولي.
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه التفجيرات بأنها هجوم إرهابي واضح. وتثق موسكو أن تنظيم مثل هذه الهجمات الإرهابية المعقدة من قبل نشطاء خاصين أمر مستحيل دون مشاركة دولة متقدمة تكنولوجيًا.