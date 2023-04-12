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https://sputnikarabic.ae/20230412/تزويد-الجيش-الروسي-بأنظمة-قنص-يتم-التحكم-فيها-عن-بعد-1075821853.html
تزويد الجيش الروسي بأنظمة قنص يتم التحكم فيها عن بعد
تزويد الجيش الروسي بأنظمة قنص يتم التحكم فيها عن بعد
أنهت روسيا بالفعل اختبارات أنظمة القنص، وسيتلقى الجيش الروسي هذه الأنظمة قريبا. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T11:35+0000
2023-04-12T11:35+0000
سلاح روسيا
قناص
العالم
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قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" يوم الأربعاء إن "روسيا أنشأت أنظمة قنص يتم التحكم فيه عن بعد تدعى "روبوسنيبر"، وتم تصميم وتطوير هذه أنظمة من قبل مكتب تصميم الأنظمة المتكاملة مع مصنع الروبوتات لوباييف".لم يكشف المصدر عن الخصائص التكتيكية والفنية لبندقية القنص، ولكنه أشار إلى أن "روبوسنيبر" هي نتاج لتطوير مشروع "مكافحة ميدان الحدود"، وسترسل إلى التجريب العملي في الوحدات القتالية قريبا".وفي وقت سابق، أخبر فلاديسلاف لوباييف، مؤسس شركة "لوباييف آرمز"، وكالة "سبوتنيك" أنه "يتم إنشاء أنظمة قنص آلي مضاد للطائرات من دون طيار، كجزء من العمل البحثي لـ"مكافحة ميدان الحدود"، واستخدامها ضد الطائرات الصغيرة دون طيار، الذي سيساعد في توفير صواريخ باهظة الثمن ضد الطائرات الصغيرة دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20230412/رشقات-مدفعية-روسية-تدمر-أرتال-الآليات-الأوكرانية-في-أوريخوف-1075818557.html
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سلاح روسيا, قناص, العالم
سلاح روسيا, قناص, العالم

تزويد الجيش الروسي بأنظمة قنص يتم التحكم فيها عن بعد

11:35 GMT 12.04.2023
© Sputnik . RAMEL SYTDKOV /  / الانتقال إلى بنك الصوربندقية قنص روسية من العيار الثقيل
بندقية قنص روسية من العيار الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© Sputnik . RAMEL SYTDKOV /
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أنهت روسيا بالفعل اختبارات أنظمة القنص، وسيتلقى الجيش الروسي هذه الأنظمة قريبا.
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" يوم الأربعاء إن "روسيا أنشأت أنظمة قنص يتم التحكم فيه عن بعد تدعى "روبوسنيبر"، وتم تصميم وتطوير هذه أنظمة من قبل مكتب تصميم الأنظمة المتكاملة مع مصنع الروبوتات لوباييف".
لم يكشف المصدر عن الخصائص التكتيكية والفنية لبندقية القنص، ولكنه أشار إلى أن "روبوسنيبر" هي نتاج لتطوير مشروع "مكافحة ميدان الحدود"، وسترسل إلى التجريب العملي في الوحدات القتالية قريبا".
دبابة أوكرانية مدمرة في منطقة دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
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رشقات مدفعية روسية تدمر أرتال الآليات الأوكرانية في أوريخوف
09:26 GMT
وفي وقت سابق، أخبر فلاديسلاف لوباييف، مؤسس شركة "لوباييف آرمز"، وكالة "سبوتنيك" أنه "يتم إنشاء أنظمة قنص آلي مضاد للطائرات من دون طيار، كجزء من العمل البحثي لـ"مكافحة ميدان الحدود"، واستخدامها ضد الطائرات الصغيرة دون طيار، الذي سيساعد في توفير صواريخ باهظة الثمن ضد الطائرات الصغيرة دون طيار.
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منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMT
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