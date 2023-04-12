https://sputnikarabic.ae/20230412/رشقات-مدفعية-روسية-تدمر-أرتال-الآليات-الأوكرانية-في-أوريخوف-1075818557.html
رشقات مدفعية روسية تدمر أرتال الآليات الأوكرانية في أوريخوف
رشقات مدفعية روسية تدمر أرتال الآليات الأوكرانية في أوريخوف
أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، أنه في مدينة أوريخوف، قام سلاح مدفعية الميدان الروسية بتدمير أكثر من 20 آلية عسكرية وتحييد... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T09:26+0000
2023-04-12T09:26+0000
2023-04-12T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكر روغوف، عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء، أن عدة دبابات من طراز "تي-72" وأربع مركبات قتال مشاة وست شاحنات من طراز "كاماز"، ومركبات أخرى كانت موجودة على أراضي مؤسسة بتروف التي تحتلها القوات المسلحة الأوكرانية.وأردف روغوف: "دمرت الرشقة الثانية من نيران القوات الروسية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، أقبلت إلى المكان لإزالة الأنقاض وإسعاف المصابين، وتم إطلاق مجموعتين من قذائف من عيار 122 ملم من راجمات غراد".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بقيام بطارية مدفعية روسية، تضم مدافع هاوتزر طراز "مستا - إس"، ذاتية الدفع من عيار 152 مليمترا، بقصف حشد تابع للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.وقال قائد البطارية (الاسم الحركي دنيبر)، لمراسل "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، تتمركز البطارية في مرابض النيران في المنطقة المحددة، وتقوم بتنفيذ المهام القتالية المخصصة، وهي إطلاق النار على أهداف منفصلة، ومكافحة بطاريات المدفعية المعادية. بالإضافة إلى المهام، التي يتطلب تنفيذها استخدام ذخائر عالية الدقة".
https://sputnikarabic.ae/20230412/-الجيش-الروسى-يدمر-معقلين-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-زابوروجيه-1075810729.html
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روسيا, رصد عسكري
رشقات مدفعية روسية تدمر أرتال الآليات الأوكرانية في أوريخوف
09:26 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 12.04.2023) تابعنا عبر
أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، أنه في مدينة أوريخوف، قام سلاح مدفعية الميدان الروسية بتدمير أكثر من 20 آلية عسكرية وتحييد عشرات الجنود من الجانب الأوكراني.
وذكر روغوف، عبر قناته على "تلغرام
"، اليوم الأربعاء، أن عدة دبابات من طراز "تي-72" وأربع مركبات قتال مشاة وست شاحنات من طراز "كاماز"، ومركبات أخرى كانت موجودة على أراضي مؤسسة بتروف التي تحتلها القوات المسلحة الأوكرانية.
وبعد تلقي المعلومات الاستخبارية والتحقق منها، أطلقت المدفعية الروسية أكثر من 40 قذيفة على الهدف من مدافع "مستا إس" و"غياتسنت بي".
وأردف روغوف: "دمرت الرشقة الثانية من نيران القوات الروسية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، أقبلت إلى المكان لإزالة الأنقاض وإسعاف المصابين، وتم إطلاق مجموعتين من قذائف من عيار 122 ملم من راجمات غراد".
ونتيجة للرشقات المدفعية، تم تدمير ما لا يقل عن أربع دبابات وأربع عربات قتال مشاة وخمس عربات قتال مصفحة وعدة شاحنات من طراز "كاماز" وشاحنة بيك آب واحدة، وبلغت خسائر العدو في القوى العاملة عشرات الأشخاص.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بقيام بطارية مدفعية روسية، تضم مدافع هاوتزر طراز "مستا - إس"، ذاتية الدفع من عيار 152 مليمترا، بقصف حشد تابع للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وقال قائد البطارية
(الاسم الحركي دنيبر)، لمراسل "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، تتمركز البطارية في مرابض النيران في المنطقة المحددة، وتقوم بتنفيذ المهام القتالية المخصصة، وهي إطلاق النار على أهداف منفصلة، ومكافحة بطاريات المدفعية المعادية. بالإضافة إلى المهام، التي يتطلب تنفيذها استخدام ذخائر عالية الدقة".