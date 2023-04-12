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https://sputnikarabic.ae/20230412/علماء-يحسنون-نظام-تسخين-الهيليوم-لمركبات-إطلاق-الصواريخ-1075819561.html
علماء يحسنون نظام تسخين الهيليوم لمركبات إطلاق الصواريخ
علماء يحسنون نظام تسخين الهيليوم لمركبات إطلاق الصواريخ
اقترح علماء جامعة "أومسك" التقنية الحكومية الروسية، تحسين جهاز تسخين غاز الهيليوم البارد لتعزيز خزانات الوقود في مركبة الإطلاق، ما يسمح بالتخلي عن الخطوط... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T09:58+0000
2023-04-12T09:58+0000
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قال علماء من جامعة أومسك، لوكالة "سبوتنيك" إن "نظام التعزيز يستخدم للحفاظ على الضغط في خزانات الوقود لمركبات الإطلاق عند استهلاك الوقود أثناء الرحلة وهو ضروري لضمان تشغيل محركات الصواريخ السائلة".ويتيح الجهاز الذي تم تحسينه بواسطة علماء جامعة أومسك التخلي عن الطريقة السابقة.وفقًا للعالِم، فإن تطبيق النتائج التي تم الحصول عليها من الممكن استخدامها على المعدات المتطورة، على سبيل المثال، مركبات الإطلاق الروسية "أمور"، "أنغارا"، "إيركوت"، "إرتيش"، والتي ستسمح بحل مشكلة إعادة لاستخدامها مرة آخرى.وحصل علماء جامعة أومسك على براءة الاختراع رقم "2788240"، وتم إجراء البحث في إطار المشروع الاستراتيجي لأومسك "الفضاء الآمن" لبرنامج الأولوية 2030.
https://sputnikarabic.ae/20230411/علماء-يكتشفون-طريقة-لمراقبة-حالة-الرياضيين-عن-طريق-اللعاب-1075787159.html
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مركبة فضاء, علوم, معلومات
مركبة فضاء, علوم, معلومات

علماء يحسنون نظام تسخين الهيليوم لمركبات إطلاق الصواريخ

09:58 GMT 12.04.2023
© Sputnik . Yuzhny SC / Roscosmos / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-2.1" مع المركبة الفضائية "سويوز-ام اس-16"مع طاقم محطة الفضاء الدولية "بعثة رقم63" من منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور 8 أبريل 2020
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© Sputnik . Yuzhny SC / Roscosmos
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اقترح علماء جامعة "أومسك" التقنية الحكومية الروسية، تحسين جهاز تسخين غاز الهيليوم البارد لتعزيز خزانات الوقود في مركبة الإطلاق، ما يسمح بالتخلي عن الخطوط الطويلة لإمدادات الهيليوم، ويزيد من سعة حمولة الجهاز.
قال علماء من جامعة أومسك، لوكالة "سبوتنيك" إن "نظام التعزيز يستخدم للحفاظ على الضغط في خزانات الوقود لمركبات الإطلاق عند استهلاك الوقود أثناء الرحلة وهو ضروري لضمان تشغيل محركات الصواريخ السائلة".

في الأنظمة الحالية، يتم تسخين الهيليوم في المبدلات الحرارية الموجودة في المحرك الصاروخي السائل، يؤدي ذلك للحاجة إلى استخدام خطوط طويلة لتزويد الهيليوم من خزان المؤكسد إلى محرك الصاروخ السائل، وإمداد الهيليوم المسخن مرة أخرى إلى أعلى خزانات وقود الصاروخ لتعزيزها. ويبلغ طول الخطوط من 40 إلى 50 مترًا، ويبلغ وزنها الإجمالي نحو 85 كجم.

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ويتيح الجهاز الذي تم تحسينه بواسطة علماء جامعة أومسك التخلي عن الطريقة السابقة.

أوضح فاليري تروشلياكوف، مدير مركز أبحاث علم البيئة الفضائية التابع لجامعة أومسك، أنه "يمكن استخدام النتائج التي تم الحصول عليها في مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء في روسيا لإنشاء نماذج متقدمة لتكنولوجيا الفضاء الصاروخية، كما أن بيع الصواريخ وتكنولوجيا الفضاء للمطورين الأجانب المهتمين أمر غير مستبعد".

وفقًا للعالِم، فإن تطبيق النتائج التي تم الحصول عليها من الممكن استخدامها على المعدات المتطورة، على سبيل المثال، مركبات الإطلاق الروسية "أمور"، "أنغارا"، "إيركوت"، "إرتيش"، والتي ستسمح بحل مشكلة إعادة لاستخدامها مرة آخرى.
وحصل علماء جامعة أومسك على براءة الاختراع رقم "2788240"، وتم إجراء البحث في إطار المشروع الاستراتيجي لأومسك "الفضاء الآمن" لبرنامج الأولوية 2030.
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