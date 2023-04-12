https://sputnikarabic.ae/20230412/مركز-المصالحة-مسلحون-يحاولون-اقتحام-مناطق-سيطرة-القوات-السورية--1075838478.html

مركز المصالحة: مسلحون يحاولون اقتحام مناطق سيطرة القوات السورية

مركز المصالحة: مسلحون يحاولون اقتحام مناطق سيطرة القوات السورية

حاول مسلحو جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" (الإرهابية المحظورة في روسيا) اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة... 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T20:00+0000

2023-04-12T20:00+0000

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وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ غورينوف، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "في منطقة ماموخية بمحافظة إدلب، أقدم عناصر من تنظيم الحزب الإسلامي التركستاني الإرهابي على اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين. وقتل جندي سوري ".بالإضافة إلى ذلك، سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خمس هجمات في منطقة خفض التصعيد بإدلب من قبل "الحزب الإسلامي التركستاني" و"هيئة تحرير الشام" المحظوران في روسيا: في محافظة حلب - قصف واحد، في محافظة إدلب – قصفان، وفي محافظة اللاذقية - هجومان.وأضاف غورينوف أن "ستة جنود سوريين أصيبوا بجروح نتيجة قصف مدفعي على مواقع القوات الحكومية المتواجدة في محيط منطقة أورم الصغرى بمحافظة حلب".

https://sputnikarabic.ae/20230408/مقتل-وإصابة-15-مسلحا-من-النصرة-في-هجوم-ليلي-على-مواقع-الجيش-السوري-غرب-حلب-1075696205.html

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العالم العربي, اقتحام, أخبار سوريا اليوم, مسلحون