https://sputnikarabic.ae/20230412/مركز-المصالحة-مسلحون-يحاولون-اقتحام-مناطق-سيطرة-القوات-السورية--1075838478.html
مركز المصالحة: مسلحون يحاولون اقتحام مناطق سيطرة القوات السورية
مركز المصالحة: مسلحون يحاولون اقتحام مناطق سيطرة القوات السورية
حاول مسلحو جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" (الإرهابية المحظورة في روسيا) اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T20:00+0000
2023-04-12T20:00+0000
2023-04-12T20:00+0000
العالم العربي
اقتحام
أخبار سوريا اليوم
مسلحون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/19/1075134484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25e4ec399734604fa6d16a13ab66053c.jpg
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ غورينوف، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "في منطقة ماموخية بمحافظة إدلب، أقدم عناصر من تنظيم الحزب الإسلامي التركستاني الإرهابي على اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين. وقتل جندي سوري ".بالإضافة إلى ذلك، سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خمس هجمات في منطقة خفض التصعيد بإدلب من قبل "الحزب الإسلامي التركستاني" و"هيئة تحرير الشام" المحظوران في روسيا: في محافظة حلب - قصف واحد، في محافظة إدلب – قصفان، وفي محافظة اللاذقية - هجومان.وأضاف غورينوف أن "ستة جنود سوريين أصيبوا بجروح نتيجة قصف مدفعي على مواقع القوات الحكومية المتواجدة في محيط منطقة أورم الصغرى بمحافظة حلب".
https://sputnikarabic.ae/20230408/مقتل-وإصابة-15-مسلحا-من-النصرة-في-هجوم-ليلي-على-مواقع-الجيش-السوري-غرب-حلب-1075696205.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/19/1075134484_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ba2bb4313f31703474e2d6933816190d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتحام, أخبار سوريا اليوم, مسلحون
العالم العربي, اقتحام, أخبار سوريا اليوم, مسلحون
مركز المصالحة: مسلحون يحاولون اقتحام مناطق سيطرة القوات السورية
تابعنا عبر
حاول مسلحو جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" (الإرهابية المحظورة في روسيا) اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين وجندي سوري.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ غورينوف، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "في منطقة ماموخية بمحافظة إدلب، أقدم عناصر من تنظيم الحزب الإسلامي التركستاني الإرهابي على اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين. وقتل جندي سوري ".
بالإضافة إلى ذلك، سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خمس هجمات في منطقة خفض التصعيد بإدلب من قبل "الحزب الإسلامي التركستاني" و"هيئة تحرير الشام" المحظوران في روسيا: في محافظة حلب - قصف واحد، في محافظة إدلب – قصفان، وفي محافظة اللاذقية - هجومان.
وأضاف غورينوف أن "ستة جنود سوريين أصيبوا بجروح نتيجة قصف مدفعي على مواقع القوات الحكومية المتواجدة في محيط منطقة أورم الصغرى بمحافظة حلب".