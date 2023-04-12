https://sputnikarabic.ae/20230412/مقاتلة-روسية-ترافق-طائرة-ألمانية-فوق-بحر-البلطيق-وتمنعها-من-انتهاك-أجواء-البلاد-1075836390.html
مقاتلة روسية ترافق طائرة ألمانية فوق بحر البلطيق وتمنعها من انتهاك أجواء البلاد
مقاتلة روسية ترافق طائرة ألمانية فوق بحر البلطيق وتمنعها من انتهاك أجواء البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلة من طراز "سو-27" اعترضت طائرة دورية ألمانية فوق بحر البلطيق، مؤكدة منعها انتهاك الأجواء الروسية. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T17:45+0000
2023-04-12T17:45+0000
2023-04-12T17:45+0000
روسيا
اعتراض
طائرة مقاتلة
بحر البلطيق
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في 12 أبريل 2023، كشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق بحر البلطيق هدفًا جويًا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية. لتحديد الهدف الجوي ومنعه من انتهاك حدود الدولة، تم إطلاق مقاتلة من طراز"سو-27" من قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الغربية. حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "آر-3سي أوريون" تابعة للبحرية الألمانية".وأضاف، "حلقت المقاتلة الروسية وفقاً للقواعد الدولية المتبعة في استخدام المجال الجوي فوق المياه الدولية دون عبور الممرات الجوية والاقتراب الخطير من طائرة تتبع لدولة أجنبية".
https://sputnikarabic.ae/20230323/قائدا-سو-27-يتحدثان-عن-لحظة-اعتراض-إم-كيو--9-الأمريكية-1075058905.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اعتراض, طائرة مقاتلة, بحر البلطيق
روسيا, اعتراض, طائرة مقاتلة, بحر البلطيق
مقاتلة روسية ترافق طائرة ألمانية فوق بحر البلطيق وتمنعها من انتهاك أجواء البلاد
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلة من طراز "سو-27" اعترضت طائرة دورية ألمانية فوق بحر البلطيق، مؤكدة منعها انتهاك الأجواء الروسية.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في 12 أبريل 2023، كشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية فوق بحر البلطيق هدفًا جويًا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية. لتحديد الهدف الجوي ومنعه من انتهاك حدود الدولة، تم إطلاق مقاتلة من طراز"سو-27" من قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الغربية. حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "آر-3سي أوريون" تابعة للبحرية الألمانية".
وأضاف، "حلقت المقاتلة الروسية وفقاً للقواعد الدولية المتبعة في استخدام المجال الجوي فوق المياه الدولية دون عبور الممرات الجوية والاقتراب الخطير من طائرة تتبع لدولة أجنبية".