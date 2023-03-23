https://sputnikarabic.ae/20230323/قائدا-سو-27-يتحدثان-عن-لحظة-اعتراض-إم-كيو--9-الأمريكية-1075058905.html
قائدا "سو 27" يتحدثان عن لحظة اعتراض "إم كيو- 9" الأمريكية
قائدا "سو 27" يتحدثان عن لحظة اعتراض "إم كيو- 9" الأمريكية
تحدث الطياران، الرائد فاسيلي فافيلوف، وسيرغي بوبوف، لراديو "سبوتنيك" يوم أمس، قائدا طائرة "سو-27" المقاتلة التي نفذت مهمة اعتراض طائرة "ام كيو-9 ريبير"... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T08:25+0000
2023-03-23T08:25+0000
2023-03-23T08:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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جاءت تصريحات الرائد فافيلوف بعد تسلمه وساما من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقال:بدوره، شدد بوبوف على أنهما لم يستخدما أسلحة المقاتلة، قائلا: "لم نستخدم أسلحة، كما أنه لم يحدث تلامس مع هذه الطائرة المسيرة".كشف الطيار الروسي المتقاعد سيرغي ليبوفوي، يوم الجمعة الماضي، عن الغاية والهدف الرئيسي من مهمة الطائرة المسيرة الأمريكية "ريبير إم كيو-9" قبل سقوطها في البحر الأسود.وقال ليبوفوي لوكالة "سبوتنيك": "لم تكن الطائرة المسيرة في تلك المنطقة مصادفة، فقد كانت تحلق فوق المنطقة حيث يمتد خط أنابيب التيار التركي على طول قاع البحر الأسود".ووفقا له، يمكن اعتبار التنقيب في منطقة التيار التركي دليلا جديدا غير مباشر على تورط الولايات المتحدة في تفجير "التيار الشمالي" في بحر البلطيق.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.
https://sputnikarabic.ae/20230317/جنرال-متقاعد-يكشف-مهمة-الطائرة-الأمريكية-دون-طيار-فوق-البحر-الأسود--1074853977.html
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روسيا, رصد عسكري
قائدا "سو 27" يتحدثان عن لحظة اعتراض "إم كيو- 9" الأمريكية
08:25 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 08:26 GMT 23.03.2023) تابعنا عبر
تحدث الطياران، الرائد فاسيلي فافيلوف، وسيرغي بوبوف، لراديو "سبوتنيك" يوم أمس، قائدا طائرة "سو-27" المقاتلة التي نفذت مهمة اعتراض طائرة "ام كيو-9 ريبير" الأمريكية في أجواء البحر الأسود بتاريخ 14 مارس/ آذار.
جاءت تصريحات الرائد فافيلوف بعد تسلمه وساما من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقال:
"كنا أثناء الخدمة للدفاع الجوي، وتلقينا أمراً بالإقلاع، مع طاقمين آخرين، حلقنا لاعتراض طائرة من دون طيار كانت تتجه لخرق حدود الدولة. وبعد الإقلاع اقتربنا من هذه الطائرة وحددنا نوعها وقمنا بمناورات لإجبارها على عدم تنفيذ مهمتها".
بدوره، شدد بوبوف على أنهما لم يستخدما أسلحة المقاتلة، قائلا: "لم نستخدم أسلحة، كما أنه لم يحدث تلامس مع هذه الطائرة المسيرة".
كشف الطيار الروسي المتقاعد سيرغي ليبوفوي، يوم الجمعة الماضي، عن الغاية والهدف الرئيسي من مهمة الطائرة المسيرة الأمريكية "ريبير إم كيو-9" قبل سقوطها في البحر الأسود.
وقال ليبوفوي لوكالة "سبوتنيك": "لم تكن الطائرة المسيرة في تلك المنطقة مصادفة، فقد كانت تحلق فوق المنطقة حيث يمتد خط أنابيب التيار التركي على طول قاع البحر الأسود".
وشدد الجنرال على أن "هذا يظهر مرة أخرى أن أمريكا لا تتخلى عن الأهداف التي سعت لتحقيقها في بحر البلطيق والآن تسعى في تحقيق أهدافها في البحر الأسود.
ووفقا له، يمكن اعتبار التنقيب في منطقة التيار التركي دليلا جديدا غير مباشر على تورط الولايات المتحدة في تفجير "التيار الشمالي" في بحر البلطيق.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية
سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.