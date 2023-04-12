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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230412/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-أكثر-من-120-فردا-وكيانا-من-أكثر-من-20-دولة-لعلاقتهم-مع-روسيا-1075833944.html
واشنطن تفرض عقوبات على أكثر من 120 فردا وكيانا من أكثر من 20 دولة لعلاقتهم مع روسيا
واشنطن تفرض عقوبات على أكثر من 120 فردا وكيانا من أكثر من 20 دولة لعلاقتهم مع روسيا
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 120 فردا وكيانا لعلاقاتهم مع روسيا والتورط في انتهاك العقوبات المفروضة عليها. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T15:29+0000
2023-04-12T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
شخصيات
أخبار الأزمة الأوكرانية
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وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في بيان اليوم الأربعاء، نشر على موقع الوزارة: "اليوم، فرضت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 120 فردا وشركة من أكثر من 20 دولة ومنطقة لصلاتهم بالغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا، بما في ذلك انتهاكات العقوبات".هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا، تشمل 25 شخصا و29 كيانا، وتستهدف عرقلة وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، "اليوم يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إجراءات إضافية لمنع روسيا من الوصول إلى النظام المالي العالمي من خلال ميسرين وشركاتهم... وفي المجمل فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 25 شخصا و29 كيانا مرتبطين بعشرين ولاية قضائية مختلفة".
https://sputnikarabic.ae/20230411/كندا-توسع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لتشمل-14-فردا-و-34-كيانا-قانونيا-1075806275.html
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العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, شخصيات, أخبار الأزمة الأوكرانية
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, شخصيات, أخبار الأزمة الأوكرانية

واشنطن تفرض عقوبات على أكثر من 120 فردا وكيانا من أكثر من 20 دولة لعلاقتهم مع روسيا

15:29 GMT 12.04.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 120 فردا وكيانا لعلاقاتهم مع روسيا والتورط في انتهاك العقوبات المفروضة عليها.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في بيان اليوم الأربعاء، نشر على موقع الوزارة: "اليوم، فرضت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة عقوبات على أكثر من 120 فردا وشركة من أكثر من 20 دولة ومنطقة لصلاتهم بالغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا، بما في ذلك انتهاكات العقوبات".
وأضاف البيان "بالتنسيق مع المملكة المتحدة، تفرض الولايات المتحدة عقوبات "على شبكة تدعم التحايل على العقوبات من قبل أحد أغنى المليارديرات في روسيا، أليشر عثمانوف، الذي يخضع لعقوبات منذ العام الماضي، بالإضافة إلى فرض عقوبات على عدد من الشركات والأفراد".
هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا، تشمل 25 شخصا و29 كيانا، وتستهدف عرقلة وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي.
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أمس, 20:26 GMT
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، "اليوم يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إجراءات إضافية لمنع روسيا من الوصول إلى النظام المالي العالمي من خلال ميسرين وشركاتهم... وفي المجمل فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 25 شخصا و29 كيانا مرتبطين بعشرين ولاية قضائية مختلفة".
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