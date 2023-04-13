https://sputnikarabic.ae/20230413/إسرائيل-تغلق-المجال-الجوي-لمسافة-6-كلم-من-حدود-لبنان-وسوريا-و6-كلم-من-حدود-غزة-1075885174.html

﻿إسرائيل تعلن إغلاقا محدودا لمجالها الجوي على الحدود الشمالية والجنوبية

﻿إسرائيل تعلن إغلاقا محدودا لمجالها الجوي على الحدود الشمالية والجنوبية

أفادت وسائل إعلام إسرائلية، صباح اليوم الجمعة، أن إسرائيل قررت إغلاق المجال الجوي لمسافة 6 كلم من حدود لبنان وسوريا و6 كلم من حدود غزة. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T22:47+0000

2023-04-13T22:47+0000

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وقالت القناة 11 الإسرائيلية إنه "تقرر إغلاق المجال الجوي لمسافة 6 كلم من حدود لبنان وسوريا و6 كلم من حدود غزة الرحلات الجوية المدنية خوفاً من تصعيد أمني واسع النطاق حتى يوم الأحد".وأضافت القناة انه تم توزيع إشعار للطيارين "من قبل سلطة المطارات، وفي هذه المرحلة سيكون منع الطيران قرب الحدود ساري المفعول حتى الساعة 19:30 من يوم الأحد المقبل".ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة وسوريا على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، بالإضافة إلى الجولان السوري المحتل، فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لـ"حماس" في صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20230413/حزب-الله-أي-فعل-إسرائيلي-قادم-سيكون-الرد-عليه-من-كل-الساحات-1075870948.html

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