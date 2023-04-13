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https://sputnikarabic.ae/20230413/استئناف-العمل-على-تصميم-صاروخ-فضائي-فائق-الثقل-في-روسيا-العام-المقبل-1075843233.html
استئناف العمل على تصميم صاروخ فضائي فائق الثقل في روسيا العام المقبل
استئناف العمل على تصميم صاروخ فضائي فائق الثقل في روسيا العام المقبل
صرح المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن العمل على تصميم صاروخ فضائي من الدرجة الثقيلة يجب أن يستأنف في روسيا... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T04:18+0000
2023-04-13T04:18+0000
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موسكو – سبوتنيك. وقال بوريسوف في هذا الشأن: "إنه مخطط. لدينا تعليمات من الرئيس. تمت صياغة البرنامج كمشروع بالفعل وإرساله للموافقة عليه. لدينا موعد نهائي العام المقبل، يجب أن نبدأ بالفعل في التصميم".وتم تعليق التصميم الفني للصاروخ الفضائي الروسي الثقيل في شباط/ فبراير 2021، وصرح الرئيس السابق لـ"روسكوسموس"، ديمتري روغوزين، في ذلك الوقت، أنه من الضروري عدم إنشاء صاروخ يعتمد على تقنيات قديمة كانت قبل 20 عامًا، ويجب استخدام أحدث التقنيات.وكان من المفترض أن يتم استئناف التصميم بعد مراجعة هيكل الصاروخ، وبدلاً من محركات الأكسجين والكيروسين، سيتم استخدام غاز الميثان فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230221/روسكوسموس-تستعد-لعملية-إطلاق-مركبة-سويوز-الجديدة-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1073800443.html
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روسكوسموس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسكوسموس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

استئناف العمل على تصميم صاروخ فضائي فائق الثقل في روسيا العام المقبل

04:18 GMT 13.04.2023
© روسكوسموس / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "بروتون-إم"
إطلاق صاروخ بروتون-إم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© روسكوسموس
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صرح المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن العمل على تصميم صاروخ فضائي من الدرجة الثقيلة يجب أن يستأنف في روسيا بعام 2024، وقد تم بالفعل إعداد برنامج العمل وتقديمه.
موسكو – سبوتنيك. وقال بوريسوف في هذا الشأن: "إنه مخطط. لدينا تعليمات من الرئيس. تمت صياغة البرنامج كمشروع بالفعل وإرساله للموافقة عليه. لدينا موعد نهائي العام المقبل، يجب أن نبدأ بالفعل في التصميم".
وضع القمر الصناعي Skif-D لمجموعة سفيرا الروسية في المدار عبر صاروخ سويوز، السبت، 22 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
"روسكوسموس" تستعد لعملية إطلاق مركبة "سويوز" الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية
21 فبراير, 06:14 GMT
وتم تعليق التصميم الفني للصاروخ الفضائي الروسي الثقيل في شباط/ فبراير 2021، وصرح الرئيس السابق لـ"روسكوسموس"، ديمتري روغوزين، في ذلك الوقت، أنه من الضروري عدم إنشاء صاروخ يعتمد على تقنيات قديمة كانت قبل 20 عامًا، ويجب استخدام أحدث التقنيات.
وكان من المفترض أن يتم استئناف التصميم بعد مراجعة هيكل الصاروخ، وبدلاً من محركات الأكسجين والكيروسين، سيتم استخدام غاز الميثان فيه.
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