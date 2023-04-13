https://sputnikarabic.ae/20230413/الأردن-عودة-العلاقات-بين-قطر-والبحرين-تخدم-المصالح-العربية-المشتركة-1075866625.html

الأردن: عودة العلاقات بين قطر والبحرين تخدم المصالح العربية المشتركة

الأردن: عودة العلاقات بين قطر والبحرين تخدم المصالح العربية المشتركة

أعلن الأردن ترحيبه باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين، مؤكدا أنه يخدم المصالح المشتركة ويعزز جهود التعاون بين الدول العربية. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقال سنان المجالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين يعد إنجازا كبيرا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس.وتابع المجالي: "عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين تساهم في دعم التضامن الخليجي والعربي، ويعزز قدرة العرب على مواجهة التحديات المشتركة".واتفقت قطر والبحرين، أمس الأربعاء، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.وتم الإعلان عن الاتفاق في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.وظلت العلاقات بين البحرين وقطر معلقة ‏دون تقدم، منذ انعقاد "قمة العلا" في يناير/ كانون الثاني 2021، التي جمعت ‏قادة الرباعي العربي (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) مع قطر، بينما استعادت قطر علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأخرى.لكن في يناير الماضي، جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.ومن المرتقب أن تتبادل اللقاءات في المنامة والدوحة، الشهر المقبل، بين قيادات دبلوماسية، وأعضاء اللجنة المكلفة ببحث الملفات العالقة.

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https://sputnikarabic.ae/20230413/أمريكا-تعلق-على-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-بين-البحرين-وقطر-1075851351.html

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