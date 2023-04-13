https://sputnikarabic.ae/20230413/الرئيس-البرازيلي-يدعو-دول-بريكس-إلى-التخلي-عن-الدولار-في-التجارة-العالمية-1075881124.html
الرئيس البرازيلي يدعو دول "بريكس" إلى التخلي عن الدولار في التجارة العالمية
الرئيس البرازيلي يدعو دول "بريكس" إلى التخلي عن الدولار في التجارة العالمية
حث الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال أول زيارة دولة يقوم بها للصين منذ توليه منصبه مرة أخرى الدول النامية على التخلي عن الدولار في التجارة... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T16:46+0000
2023-04-13T16:46+0000
2023-04-13T16:46+0000
أخبار البرازيل
مجموعة بريكس
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كما دعا لولا دا سيلفا اليوم الخميس مجموعة دول البريكس (البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا) إلى إنهاء هيمنة الدولار وتطوير عملتها البديلة لاستخدامها في التجارة.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 9 نيسان/ أبريل، بأنه يجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج "الحدود الإقليمية"، وأن تتجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين وأمريكا بشأن تايوان.وأضاف ماكرون: "الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من أزماتنا، مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية".
https://sputnikarabic.ae/20230412/زيلينسكي--يختلس-400-مليون-دولار-كانت-مخصصة-للوقود-1075830155.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البرازيل , مجموعة بريكس
أخبار البرازيل , مجموعة بريكس
الرئيس البرازيلي يدعو دول "بريكس" إلى التخلي عن الدولار في التجارة العالمية
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حث الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال أول زيارة دولة يقوم بها للصين منذ توليه منصبه مرة أخرى الدول النامية على التخلي عن الدولار في التجارة الدولية لصالح عملاتها.
كما دعا لولا دا سيلفا اليوم الخميس مجموعة دول البريكس (البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا) إلى إنهاء هيمنة الدولار وتطوير عملتها البديلة لاستخدامها في التجارة.
وخاطب رئيس البرازيل، متحدثًا في بنك التنمية الجديد (الذي أنشأته دول البريكس) في شنغهاي الجمهور بأسئلة: "من قرر أن عملاتنا ضعيفة وليس لها قيمة في البلدان الأخرى؟ من قرر أن يصبح الدولار هو العملة الرئيسية بعد إلغاء معيار الذهب؟".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 9 نيسان/ أبريل، بأنه يجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج "الحدود الإقليمية"، وأن تتجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين وأمريكا بشأن تايوان.
وأكد ماكرون في حديثه مع صحيفة "بوليتيكو" واثنين من الصحفيين الفرنسيين، على نظريته المحببة حول "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح "قوة عظمى ثالثة".
وأضاف ماكرون
: "الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من أزماتنا، مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية".