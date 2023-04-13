https://sputnikarabic.ae/20230413/الرباعية-الإقليمية-أفغانستان-ليست-ساحة-للتنافس-الجيوسياسي-1075866382.html

"الرباعية" الإقليمية: أفغانستان ليست ساحة للتنافس الجيوسياسي

"الرباعية" الإقليمية: أفغانستان ليست ساحة للتنافس الجيوسياسي

أكد وزراء خارجية إيران وروسيا والصين وباكستان أن العالم يبدي اهتماما بأن تكون أفغانستان مكانًا للتعاون الدولي، وليست ساحة تنافس جيوسياسي. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T11:49+0000

2023-04-13T11:49+0000

2023-04-13T11:51+0000

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية "الرباعية" الإقليمية، في سمرقند، والذي نشرته وزارة الخارجية الإيرانية على موقع "تلغرام": "أكد الوزراء أن جميع أعضاء المجتمع الدولي لديهم مصلحة في أن تكون أفغانستان مستقرة ومسالمة، دولة يجب أن تكون مكانًا للتعاون الدولي، وليست ساحة للتنافس الجيوسياسي".وشدد الوزراء على أهمية احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي أفغانستان.كما أعرب وزراء خارجية إيران وروسيا والصين وباكستان عن "قلقهم العميق إزاء الوضع الأمني المتعلق بالإرهاب في أفغانستان، وأشاروا إلى أن جميع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد من الدول)، و"القاعدة" (منظمة إرهابية، محظورة في روسيا)، وحركة "تركستان" الشرقية الإسلامية المصنفة إرهابية ومحظورة في روسيا، وحركة طالبان باكستان، وجيش تحرير بلوشستان، وجيش العدل وغيرهم من المتمركزين في أفغانستان يشكلون تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والعالمي".على صعيد آخر، وفقًا للبيان، "أعرب الوزراء عن استعدادهم لمواصلة دعم السلام وإعادة الإعمار في أفغانستان، وإجراء التبادلات الاقتصادية والتجارية، والعمل مع دول المنطقة والمجتمع الدولي في أفغانستان".ودعت الدول الأربع أفغانستان إلى مراقبة ومنع الأنشطة غير القانونية عبر الحدود، وحل المشاكل المحتملة مع الدول المجاورة من خلال الحوار.وجاء في البيان الوزاري المشترك أنه "دعا الوزراء المجتمع الدولي لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان ومساعدة هذا البلد لتعزيز قدرته على التنمية المستدامة".في سياق متصل، دعا وزراء خارجية الرباعية، السلطات الأفغانية إلى تشكيل حكومة شاملة ورفع القيود المفروضة على النساء والأقليات القومية.وقال: "دعا الوزراء السلطات الأفغانية إلى تشكيل حكومة شاملة تشارك فيها عمليًا جميع المجموعات العرقية والمؤسسات السياسية، ورفع جميع الإجراءات التقييدية ضد النساء والأقليات القومية".وكان هناك توافق في الآراء على وجوب تحمّل الولايات المتحدة وحلفائها مسؤولية الوضع الصعب في أفغانستان، وكذلك رفع العقوبات وإعادة الأصول الموجودة في الخارج.جدير بالذكر أنه في 14 نيسان/أبريل 2021، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه قرر إنهاء العملية العسكرية في أفغانستان، والتي أصبحت أطول حملة عسكرية في دولة أجنبية في التاريخ الأميركي.وأنهت واشنطن عملية انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان نهائيًا في آب/أغسطس 2021، بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول.وسيطرت حركة طالبان على السلطة، فيما هرب الرئيس السابق، أشرف غني، إلى خارج البلاد.وفي ذروة العملية العسكرية الأمريكية، بين عامي 2010 و2013، تجاوز عدد القوات الغربية في أفغانستان 150 ألفا.وتم سحب الوحدات القتالية الرئيسية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان، في عام 2014.وعُقد اليوم 13 أبريل، في سمرقند (أوزبكستان)، على هامش المؤتمر الوزاري الرابع للدول المجاورة لأفغانستان، الاجتماع غير الرسمي الثاني لوزراء خارجية دول "الرباعية" الإقليمية - روسيا والصين وإيران وباكستان.وركز الاجتماع على القضايا الأمنية، والتصدي لتهديدات انتشار الإرهاب وتهريب المخدرات من الأراضي الأفغانية. إضافة إلى تنسيق الجهود لتحسين الوضع الإنساني في أفغانستان، وإعادة بناء الاقتصاد الأفغاني،وذلك من خلال تحفيز مشاريع البنية التحتية الإقليمية.

https://sputnikarabic.ae/20230413/إيران-وروسيا-والصين-وباكستان-تؤكد-أهمية-احترام-سيادة-واستقلال-أفغانستان-1075854431.html

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