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https://sputnikarabic.ae/20230413/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تبلغ-عن-تواصل-القصف-في-محيط-محطة-زابوروجيه-1075882888.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغ عن تواصل القصف في محيط محطة زابوروجيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغ عن تواصل القصف في محيط محطة زابوروجيه
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الخميس أن خبراء الوكالة المتواجدين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يواصلون سماع القصف... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T18:42+0000
2023-04-13T18:42+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها أن "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشأة يواصلون سماع القصف بانتظام في المنطقة".ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المنشأة.وأعلن ممثل روسيا الدائم في فيينا ميخائيل أوليانوف، في 7 نيسان/ أبريل، أن موسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية حددتا خلال محادثات كالينينغراد تدابير تحسين التعاون بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "كانت المشاورات التي عُقدت في كالينينغراد يوم 5 نيسان/ أبريل، بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافائيل غروسي) والوفد الروسي المشترك بين الإدارات برئاسة المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشيف، بناءة وعملية للغاية، ويجري التخطيط لتحديد تدابير من أجل التحسين المحتمل، حيث سيكون ثلاثة خبراء من الوكالة على أساس دائم".
https://sputnikarabic.ae/20230407/روسيا-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تحددان-تدابير-التعاون-في-محطة-زابوروجيه-1075657226.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغ عن تواصل القصف في محيط محطة زابوروجيه

18:42 GMT 13.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
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صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الخميس أن خبراء الوكالة المتواجدين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يواصلون سماع القصف بانتظام في المنطقة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها أن "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشأة يواصلون سماع القصف بانتظام في المنطقة".

ويشير البيان أيضًا إلى وقوع انفجارين، لغم أرضي بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية نفسها، خلف السياج المحيط بها.

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المنشأة.
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحددان تدابير التعاون في محطة زابوروجيه
7 أبريل, 17:07 GMT
وأعلن ممثل روسيا الدائم في فيينا ميخائيل أوليانوف، في 7 نيسان/ أبريل، أن موسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية حددتا خلال محادثات كالينينغراد تدابير تحسين التعاون بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "كانت المشاورات التي عُقدت في كالينينغراد يوم 5 نيسان/ أبريل، بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافائيل غروسي) والوفد الروسي المشترك بين الإدارات برئاسة المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشيف، بناءة وعملية للغاية، ويجري التخطيط لتحديد تدابير من أجل التحسين المحتمل، حيث سيكون ثلاثة خبراء من الوكالة على أساس دائم".
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Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:03 GMT
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