https://sputnikarabic.ae/20230413/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تبلغ-عن-تواصل-القصف-في-محيط-محطة-زابوروجيه-1075882888.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغ عن تواصل القصف في محيط محطة زابوروجيه
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغ عن تواصل القصف في محيط محطة زابوروجيه
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الخميس أن خبراء الوكالة المتواجدين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يواصلون سماع القصف... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T18:42+0000
2023-04-13T18:42+0000
2023-04-13T18:42+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها أن "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشأة يواصلون سماع القصف بانتظام في المنطقة".ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المنشأة.وأعلن ممثل روسيا الدائم في فيينا ميخائيل أوليانوف، في 7 نيسان/ أبريل، أن موسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية حددتا خلال محادثات كالينينغراد تدابير تحسين التعاون بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "كانت المشاورات التي عُقدت في كالينينغراد يوم 5 نيسان/ أبريل، بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافائيل غروسي) والوفد الروسي المشترك بين الإدارات برئاسة المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشيف، بناءة وعملية للغاية، ويجري التخطيط لتحديد تدابير من أجل التحسين المحتمل، حيث سيكون ثلاثة خبراء من الوكالة على أساس دائم".
https://sputnikarabic.ae/20230407/روسيا-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تحددان-تدابير-التعاون-في-محطة-زابوروجيه-1075657226.html
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روسيا, رصد عسكري
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغ عن تواصل القصف في محيط محطة زابوروجيه
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صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الخميس أن خبراء الوكالة المتواجدين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يواصلون سماع القصف بانتظام في المنطقة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها
أن "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشأة يواصلون سماع القصف بانتظام في المنطقة".
ويشير البيان أيضًا إلى وقوع انفجارين، لغم أرضي بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية نفسها، خلف السياج المحيط بها.
ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المنشأة.
وأعلن ممثل روسيا الدائم في فيينا ميخائيل أوليانوف، في 7 نيسان/ أبريل، أن موسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية حددتا خلال محادثات كالينينغراد تدابير تحسين التعاون بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "كانت المشاورات التي عُقدت في كالينينغراد يوم 5 نيسان/ أبريل، بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
(رافائيل غروسي) والوفد الروسي المشترك بين الإدارات برئاسة المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشيف، بناءة وعملية للغاية، ويجري التخطيط لتحديد تدابير من أجل التحسين المحتمل، حيث سيكون ثلاثة خبراء من الوكالة على أساس دائم".