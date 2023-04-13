https://sputnikarabic.ae/20230413/روساتوم-تستقبل-طلبات-خارجية-بقيمة-بلغت-أكثر-من-200-مليار-دولار-1075883557.html
"روساتوم" تستقبل طلبات خارجية بقيمة بلغت أكثر من 200 مليار دولار
"روساتوم" تستقبل طلبات خارجية بقيمة بلغت أكثر من 200 مليار دولار
صرح النائب الأول لرئيس مؤسسة روساتوم الحكومية، مدير وحدة التطوير والأعمال الدولية كيريل كوماروف أن مجموع الطلبات الخارجية للمؤسسة بلغ نهاية عام 2022 ما قيمته... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T19:19+0000
2023-04-13T19:19+0000
2023-04-13T19:19+0000
روساتوم
روسيا
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ونقلت صحيفة "سترانا روساتوم" عن كوماروف أثناء حديثه في مؤتمر لقادة الصناعة النووية الروسية استشهاده في تقريره بنتائج عام 2022: "الإيرادات الأجنبية 11.8 مليار دولار، دفتر الطلبات - 200.8 مليار دولار".وصرّح مدير إدارة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الروسية، فسيفولود تكاتشينكو، بأن العقوبات الأمريكية ضد "روساتوم أوفرسيز" (جزء من روساتوم) هي محاولة لمنافسة غير عادلة، وستحارب روسيا مثل هذه الخطوات، ولن تسمح بإبطاء تفاعلها مع الدول الأفريقية والدول الأخرى في مجالات استخدام الذرة السلمية.وقال تكاتشينكو: "أولا وقبل كل شيء، هذه الخطوة كما هو الحال دائما، تتماشى مع الإجراءات غير القانونية وغير المبررة للإدارة الأمريكية، التي تحاول بكل قوتها منع تطوير تعاوننا مع الأفارقة، خاصة في مثل هذا العلم المكثف، والصناعة الواعدة باعتبارها الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. أعتقد أن هذه محاولة لمنافسة غير عادلة سنحاربها ولن نسمح للأمريكيين بإبطاء مشاركتنا مع أفريقيا، وليس فقط مع أفريقيا".
https://sputnikarabic.ae/20230330/روساتوم-تعلق-على-إصدار-رخصة-الوحدة-الثالثة-لمحطة-الضبعة-النووية-في-مصر-1075330063.html
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روساتوم, روسيا
"روساتوم" تستقبل طلبات خارجية بقيمة بلغت أكثر من 200 مليار دولار
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صرح النائب الأول لرئيس مؤسسة روساتوم الحكومية، مدير وحدة التطوير والأعمال الدولية كيريل كوماروف أن مجموع الطلبات الخارجية للمؤسسة بلغ نهاية عام 2022 ما قيمته 200.8 مليار دولار.
ونقلت صحيفة "سترانا روساتوم" عن كوماروف أثناء حديثه في مؤتمر لقادة الصناعة النووية الروسية استشهاده في تقريره بنتائج عام 2022: "الإيرادات الأجنبية 11.8 مليار دولار، دفتر الطلبات - 200.8 مليار دولار".
ووفقًا لكوماروف، حققت شركة الوقود "تفيل" التابعة لروساتوم (أحد أكبر منتجي الوقود النووي في العالم)، و"تيخسناب إكسبورت" أحد الموردين الرائدين في العالم لمنتجات اليورانيوم "المعجزات في عام 2022 من حيث إبرام عقود أجنبية وتطوير منتجات جديدة.
وصرّح مدير إدارة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الروسية، فسيفولود تكاتشينكو، بأن العقوبات الأمريكية ضد "روساتوم أوفرسيز" (جزء من روساتوم) هي محاولة لمنافسة غير عادلة، وستحارب روسيا مثل هذه الخطوات، ولن تسمح بإبطاء تفاعلها مع الدول الأفريقية والدول الأخرى في مجالات استخدام الذرة السلمية.
وقال تكاتشينكو
: "أولا وقبل كل شيء، هذه الخطوة كما هو الحال دائما، تتماشى مع الإجراءات غير القانونية وغير المبررة للإدارة الأمريكية، التي تحاول بكل قوتها منع تطوير تعاوننا مع الأفارقة، خاصة في مثل هذا العلم المكثف، والصناعة الواعدة باعتبارها الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. أعتقد أن هذه محاولة لمنافسة غير عادلة سنحاربها ولن نسمح للأمريكيين بإبطاء مشاركتنا مع أفريقيا، وليس فقط مع أفريقيا".