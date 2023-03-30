https://sputnikarabic.ae/20230330/روساتوم-تعلق-على-إصدار-رخصة-الوحدة-الثالثة-لمحطة-الضبعة-النووية-في-مصر-1075330063.html
"روساتوم" تعلق على إصدار رخصة الوحدة الثالثة لمحطة الضبعة النووية في مصر
"روساتوم" تعلق على إصدار رخصة الوحدة الثالثة لمحطة الضبعة النووية في مصر
علقت شركة "روساتوم" الروسية الحكومية، اليوم الخميس، على تسلمها رخصة بناء الوحدة الثالثة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر. 30.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-30T12:44+0000
2023-03-30T12:44+0000
2023-03-30T12:44+0000
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وقالت الشركة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن أمس الأربعاء شهد عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة النووية والإشعاعية، حيث أصدرت الهيئة ترخيص إنشاء الوحدة الثالثة من محطة الضبعة النووية.وتابع البيان: "في الفترة من 11 إلى 17 مارس/ آذار الحالي، أجرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية فحصا شاملا للتحقق من الجاهزية لبدء إنشاء الوحدة الثالثة بمفاعل VVER-1200 الذي ينتمي إلى الجيل الثالث، ويتوافق مع أعلى متطلبات السلامة الدولية، وأكدت الهيئة بعد الفحص سلامة إنشاء الوحدة الثالثة، حيث لم يتم تحديد أي ضرر على البيئة".وأوضحت "روساتوم" إن الحصول على رخصة بناء الوحدة الثالثة هو نتيجة جهد كبير لإعداد وثائق الترخيص، وأن هذه خطوة مهمة أخرى تقربنا من الفترة الرئيسية لبناء الوحدة الثالثة.من جانبه، قال ألكسندر كورشاغين، نائب الرئيس الأول لإدارة مشاريع الإنشاءات في "روساتوم": إننا "نجتاز بنجاح مراحل جديدة في بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر".يذكر أن روسيا تعمل باستمرار على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون مع الدول الصديقة، وذلك رغم القيود الخارجية، حيث ينمي الاقتصاد الروسي إمكاناته التصديرية ويوفر السلع والخدمات والمواد الخام في جميع أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230319/مانتوروف-أشغال-بناء-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-في-مصر-تسير-بوتيرة-أسرع-من-الموعد-المحدد-1074920834.html
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روسيا, العالم العربي, محطة الضبعة النووية, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
روسيا, العالم العربي, محطة الضبعة النووية, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
"روساتوم" تعلق على إصدار رخصة الوحدة الثالثة لمحطة الضبعة النووية في مصر
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علقت شركة "روساتوم" الروسية الحكومية، اليوم الخميس، على تسلمها رخصة بناء الوحدة الثالثة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.
وقالت الشركة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن أمس الأربعاء شهد عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة النووية والإشعاعية، حيث أصدرت الهيئة ترخيص إنشاء الوحدة الثالثة من محطة الضبعة النووية
.
وتابع البيان: "في الفترة من 11 إلى 17 مارس/ آذار الحالي، أجرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية فحصا شاملا للتحقق من الجاهزية لبدء إنشاء الوحدة الثالثة بمفاعل VVER-1200 الذي ينتمي إلى الجيل الثالث، ويتوافق مع أعلى متطلبات السلامة الدولية، وأكدت الهيئة بعد الفحص سلامة إنشاء الوحدة الثالثة، حيث لم يتم تحديد أي ضرر على البيئة".
وأوضحت "روساتوم" إن الحصول على رخصة بناء الوحدة الثالثة
هو نتيجة جهد كبير لإعداد وثائق الترخيص، وأن هذه خطوة مهمة أخرى تقربنا من الفترة الرئيسية لبناء الوحدة الثالثة.
من جانبه، قال ألكسندر كورشاغين، نائب الرئيس الأول لإدارة مشاريع الإنشاءات في "روساتوم": إننا "نجتاز بنجاح مراحل جديدة في بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر".
يذكر أن روسيا تعمل باستمرار على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون مع الدول الصديقة، وذلك رغم القيود الخارجية، حيث ينمي الاقتصاد الروسي إمكاناته التصديرية ويوفر السلع والخدمات والمواد الخام في جميع أنحاء العالم.