https://sputnikarabic.ae/20230413/روسيا-تطالب-الولايات-المتحدة-بالموافقة-على-وصول-وفد-لافروف-لحضور-فعاليات-الأمم-المتحدة-1075841547.html
روسيا تطالب الولايات المتحدة بالموافقة على وصول وفد لافروف لحضور فعاليات الأمم المتحدة
روسيا تطالب الولايات المتحدة بالموافقة على وصول وفد لافروف لحضور فعاليات الأمم المتحدة
أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة لم تُصدر بعد إذنًا بوصول طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخاصة إلى نيويورك لحضور... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T01:04+0000
2023-04-13T01:04+0000
2023-04-13T01:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف اليوم الخميس: "إننا نحث واشنطن على إصدار التأشيرات على الفور لوفدنا، وكذلك للصحفيين. إن عدم إصدارها يعد انتهاكًا لالتزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، مما يعيق عمل المنظمة العالمية بشكل سليم وكامل".وأضاف السفير الروسي، أن هناك "وضع يتطور بشكل غير مفهوم حول الطائرة الخاصة للوزير [سيرغي لافروف]..."السلطات الأمريكية لم توافق بعد على وصول الطائرة. ننتظر من الأمريكيين أن يصدروا على الفور تصريحا لتحليق الطائرة دون أي شروط وقيود".وأمس الأربعاء، أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد الروسي للمشاركة في عمل مجلس الأمن الدولي.وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد منحت لافروف تأشيرة: "حتى الآن لم يتم إصدار ولو تأشيرة واحدة".وفي تعليقه على ذلك، طالب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الولايات المتحدة بتحمل التزاماتها الدولية، وقال في تصريح للصحفيين: "على الجانب الأمريكي التزامات باعتبارها دولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة. ويجب على أمريكا الوفاء بهذه الالتزامات".وتترأس روسيا مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، ومن المنتظر أن يشارك لافروف في عدد من اجتماعات مجلس الأمن خلال هذه الفترة.
https://sputnikarabic.ae/20200117/لافروف-الولايات-المتحدة-تنتهك-امتياز-الأمم-المتحدة-برفض-منح-تأشيرات-للدبلوماسيين-1044089326.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, العالم
روسيا تطالب الولايات المتحدة بالموافقة على وصول وفد لافروف لحضور فعاليات الأمم المتحدة
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أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة لم تُصدر بعد إذنًا بوصول طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخاصة إلى نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة في شهر نيسان/أبريل، ولم تمنح تأشيرات الدخول للوفد الروسي، داعيا إلى إصدار المستندات اللازمة دون تأخير.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف اليوم الخميس: "إننا نحث واشنطن على إصدار التأشيرات على الفور لوفدنا، وكذلك للصحفيين. إن عدم إصدارها يعد انتهاكًا لالتزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، مما يعيق عمل المنظمة العالمية بشكل سليم وكامل".
وأضاف السفير الروسي، أن هناك "وضع يتطور بشكل غير مفهوم حول الطائرة الخاصة للوزير [سيرغي لافروف]..."السلطات الأمريكية لم توافق بعد على وصول الطائرة. ننتظر من الأمريكيين أن يصدروا على الفور تصريحا لتحليق الطائرة دون أي شروط وقيود".
وأمس الأربعاء، أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد الروسي للمشاركة في عمل مجلس الأمن الدولي.
وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد منحت لافروف تأشيرة: "حتى الآن لم يتم إصدار ولو تأشيرة واحدة".
وفي تعليقه على ذلك، طالب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الولايات المتحدة بتحمل التزاماتها الدولية، وقال في تصريح للصحفيين: "على الجانب الأمريكي التزامات باعتبارها دولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة. ويجب على أمريكا الوفاء بهذه الالتزامات".
وتترأس روسيا مجلس الأمن الدولي
هذا الشهر، ومن المنتظر أن يشارك لافروف في عدد من اجتماعات مجلس الأمن خلال هذه الفترة.