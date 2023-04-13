https://sputnikarabic.ae/20230413/روسيا-تعتزم-إنشاء-تقنية-اتصال-المباشر-بين-الأقمار-الصناعية-والهاتف-المحمول-1075861673.html

روسيا تعتزم تطوير تقنية اتصال مباشر بين الأقمار الصناعية والهاتف المحمول

روسيا تعتزم تطوير تقنية اتصال مباشر بين الأقمار الصناعية والهاتف المحمول

قال ألكسندر بلوشينكو، المدير التنفيذي للبرامج المتقدمة والعلوم في "روسكوزموس"، إن "روسكوزموس تعتزم تطوير تقنية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، تسمح بإجراء... 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T10:49+0000

2023-04-13T10:49+0000

2023-04-13T11:05+0000

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وقال بلوشينكو في مؤتمر"سفيرا"، يوم الخميس، في موسكو:" بدءًا من هذا العام، بدأنا العمل على استكمال (نظام الأقمار الصناعية بيركوت إس) بمستوى آخر، ويوجد اليوم العديد من المبادرات في العالم المتعلقة بمحاولة الوصول المباشر إلى الهاتف المحمول من الأقمار الصناعية وتوفير قناة اتصال مباشرة دون معدات منفصلة للمشتركين".في أغسطس/ آب 2022،أعلن إيلون ماسك عن إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية "ستارلينك في2"، والتي سيكون لديها طاقة كافية لالتقاط الإشارة الضعيفة للهاتف المحمول، دون أبراج خلوية، والتي ستساعد على حل مشكلة المناطق الميتة في التغطية.ستساعد مجموعة "سفيرا" الأقمار الصناعية المتعددة في تزويد الروس "بإنترنت الأشياء"، وكذلك الاتصالات في المناطق النائية من روسيا، ولا سيما في القطب الشمالي، وما يميز إنترنت الأشياء أنها تتيح للإنسان التحرر من المكان، أي أن الشخص يستطيع التحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى التواجد في مكان محدّد للتعامل مع جهاز معين.ويركز المطورون بشكل خاص على توفير الاتصالات على طريق بحر الشمال.تم إطلاق أول مركبة فضائية من مجموعة "سفيرا"، في 22أكتوبر/ تشرين الأول2022، وأطلق صاروخ"سويوز-2.1ب" إلى القمرالصناعي، باتجاه مدار الأقمارالصناعية "سكيف-دي".وفقا لمشروع "سفيرا" الذي وافق عليه ممثلو المشروع، سيتم إطلاق 162مركبة فضائية في المدار، بينما يريد المطورون أكثر من 500 قمر صناعي، ويحتاج مشروع "سفيرا" إلى 180 مليار روبل.

https://sputnikarabic.ae/20230413/الخارجية-الروسية-العقوبات-ضد-روساتوم-أوفرسيز-هي-محاولة-لمنافسة-غير-عادلة-1075857638.html

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