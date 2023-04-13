https://sputnikarabic.ae/20230413/زيلينسكي-يطالب-بنقل-الأصول-الروسية-المجمدة-إلى-أوكرانيا-1075853698.html
زيلينسكي يطالب بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا
زيلينسكي يطالب بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في اجتماع لقادة العالم الماليين في واشنطن، أن بلاده بحاجة ماسة إلى 14.1 مليار دولار لتلبية احتياجات التعافي الفوري،... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T08:27+0000
2023-04-13T08:27+0000
2023-04-13T08:27+0000
العالم
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قال زيلينسكي، متحدثًا عبر الفيديو في اجتماع أمس الأربعاء، حضره وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، وقادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "لكي يعود الناس، ويخسر المعتدي ليس فقط في ساحة المعركة، ولكن في كل شيء، نحتاج إلى الموافقة على برنامج الدعم هذا".وشدد زيلينسكي على أهمية تلقي تعويضات من روسيا، كوسيلة لمنع السلوك العدواني المماثل من دول أخرى.وأضاف: "من الضروري العمل على آليات محددة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة للتعويض عن الأضرار التي تسببها روسيا"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
https://sputnikarabic.ae/20230412/زيلينسكي--يختلس-400-مليون-دولار-كانت-مخصصة-للوقود-1075830155.html
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العالم
زيلينسكي يطالب بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا
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صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في اجتماع لقادة العالم الماليين في واشنطن، أن بلاده بحاجة ماسة إلى 14.1 مليار دولار لتلبية احتياجات التعافي الفوري، وطلب من المسؤولين استخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في دفع التكاليف.
قال زيلينسكي، متحدثًا عبر الفيديو في اجتماع أمس الأربعاء، حضره وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، وقادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "لكي يعود الناس، ويخسر المعتدي ليس فقط في ساحة المعركة، ولكن في كل شيء، نحتاج إلى الموافقة على برنامج الدعم هذا".
وشدد زيلينسكي على أهمية تلقي تعويضات من روسيا، كوسيلة لمنع السلوك العدواني المماثل من دول أخرى.
وأضاف: "من الضروري العمل على آليات محددة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة
للتعويض عن الأضرار التي تسببها روسيا"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".