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https://sputnikarabic.ae/20230413/زيلينسكي-يطالب-بنقل-الأصول-الروسية-المجمدة-إلى-أوكرانيا-1075853698.html
زيلينسكي يطالب بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا
زيلينسكي يطالب بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في اجتماع لقادة العالم الماليين في واشنطن، أن بلاده بحاجة ماسة إلى 14.1 مليار دولار لتلبية احتياجات التعافي الفوري،... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T08:27+0000
2023-04-13T08:27+0000
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قال زيلينسكي، متحدثًا عبر الفيديو في اجتماع أمس الأربعاء، حضره وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، وقادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "لكي يعود الناس، ويخسر المعتدي ليس فقط في ساحة المعركة، ولكن في كل شيء، نحتاج إلى الموافقة على برنامج الدعم هذا".وشدد زيلينسكي على أهمية تلقي تعويضات من روسيا، كوسيلة لمنع السلوك العدواني المماثل من دول أخرى.وأضاف: "من الضروري العمل على آليات محددة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة للتعويض عن الأضرار التي تسببها روسيا"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
https://sputnikarabic.ae/20230412/زيلينسكي--يختلس-400-مليون-دولار-كانت-مخصصة-للوقود-1075830155.html
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زيلينسكي يطالب بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا

08:27 GMT 13.04.2023
© AFP 2023 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
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صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في اجتماع لقادة العالم الماليين في واشنطن، أن بلاده بحاجة ماسة إلى 14.1 مليار دولار لتلبية احتياجات التعافي الفوري، وطلب من المسؤولين استخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في دفع التكاليف.
قال زيلينسكي، متحدثًا عبر الفيديو في اجتماع أمس الأربعاء، حضره وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، وقادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "لكي يعود الناس، ويخسر المعتدي ليس فقط في ساحة المعركة، ولكن في كل شيء، نحتاج إلى الموافقة على برنامج الدعم هذا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
زيلينسكي يختلس 400 مليون دولار كانت مخصصة للوقود
أمس, 14:11 GMT
وشدد زيلينسكي على أهمية تلقي تعويضات من روسيا، كوسيلة لمنع السلوك العدواني المماثل من دول أخرى.
وأضاف: "من الضروري العمل على آليات محددة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة للتعويض عن الأضرار التي تسببها روسيا"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
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