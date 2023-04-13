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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/سلطات-دونيتسك-القوات-المسلحة-الأوكرانية-محظورة-عمليا-في-غرب-أرتيوموفسك--1075858139.html
القوات الروسية تطوق المقاتلين الأوكرانيين غربي أرتيوموفسك
القوات الروسية تطوق المقاتلين الأوكرانيين غربي أرتيوموفسك
قال نائب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، على قناة "روسيا 24"، "إن القوات الأوكرانية مطوقة عمليا في الضواحي الغربية لأرتيوموفسك". 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T09:24+0000
2023-04-13T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا
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وفي وقت سابق، صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن "هناك معارك شرسة تدور غربي أرتيوموفسك".وأضاف أن الوحدات الأوكرانية لا تزال في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، لكن ليس لديها مكان للتراجع، والخيار الوحيد هو الاستسلام.
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-المسلحة-الروسية-تضرب-مواقع-القوات-الأوكرانية-بقذائف-الثرميت-فيديو-1075845930.html
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روسيا, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا
روسيا, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا

القوات الروسية تطوق المقاتلين الأوكرانيين غربي أرتيوموفسك

09:24 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 09:50 GMT 13.04.2023)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية مي-8ام تي شا
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية مي-8ام تي شا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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قال نائب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، على قناة "روسيا 24"، "إن القوات الأوكرانية مطوقة عمليا في الضواحي الغربية لأرتيوموفسك".
وفي وقت سابق، صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن "هناك معارك شرسة تدور غربي أرتيوموفسك".

وقال بوشيلين في تصريحات للقناة الأولى، يوم الثلاثاء: "سأخبركم أن جميع المباني الإدارية في أرتيوموفسك محررة، وهي بالفعل تحت سيطرة وحداتنا".

العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قذائف "ثرميت" روسية تسقط كالأمطار على مواقع الجيش الأوكراني... فيديو
06:55 GMT
وأضاف أن الوحدات الأوكرانية لا تزال في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، لكن ليس لديها مكان للتراجع، والخيار الوحيد هو الاستسلام.
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Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:57 GMT
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