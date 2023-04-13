https://sputnikarabic.ae/20230413/سلطات-دونيتسك-القوات-المسلحة-الأوكرانية-محظورة-عمليا-في-غرب-أرتيوموفسك--1075858139.html
القوات الروسية تطوق المقاتلين الأوكرانيين غربي أرتيوموفسك
القوات الروسية تطوق المقاتلين الأوكرانيين غربي أرتيوموفسك
قال نائب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، على قناة "روسيا 24"، "إن القوات الأوكرانية مطوقة عمليا في الضواحي الغربية لأرتيوموفسك". 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T09:24+0000
2023-04-13T09:24+0000
2023-04-13T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا
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وفي وقت سابق، صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن "هناك معارك شرسة تدور غربي أرتيوموفسك".وأضاف أن الوحدات الأوكرانية لا تزال في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، لكن ليس لديها مكان للتراجع، والخيار الوحيد هو الاستسلام.
https://sputnikarabic.ae/20230413/القوات-المسلحة-الروسية-تضرب-مواقع-القوات-الأوكرانية-بقذائف-الثرميت-فيديو-1075845930.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا
روسيا, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا
القوات الروسية تطوق المقاتلين الأوكرانيين غربي أرتيوموفسك
09:24 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 09:50 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
قال نائب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، على قناة "روسيا 24"، "إن القوات الأوكرانية مطوقة عمليا في الضواحي الغربية لأرتيوموفسك".
وفي وقت سابق، صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن "هناك معارك شرسة تدور غربي أرتيوموفسك".
وقال بوشيلين في تصريحات للقناة الأولى، يوم الثلاثاء: "سأخبركم أن جميع المباني الإدارية في أرتيوموفسك محررة، وهي بالفعل تحت سيطرة وحداتنا".
وأضاف أن الوحدات الأوكرانية لا تزال في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، لكن ليس لديها مكان للتراجع، والخيار الوحيد هو الاستسلام.