https://sputnikarabic.ae/20230413/غضب-كييف-بعد-الكشف-عن-حقيقة-الموقف-الأمريكي-من-أوكرانيا-1075875801.html
وكالات: كييف غاضبة بعد الكشف عن حقيقة الموقف الأمريكي من أوكرانيا
وكالات: كييف غاضبة بعد الكشف عن حقيقة الموقف الأمريكي من أوكرانيا
كتب الصحفي ألكسندر وارد في مجلة بوليتيكو، اليوم الخميس، حول موقف الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا والذي أغضب سلطات كييف. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T13:46+0000
2023-04-13T13:46+0000
2023-04-13T13:57+0000
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وحول تسرب وثائق البنتاغون، وغضب سلطات كييف من موقف الولايات المتحدة من أوكرانيا، قال وارد: "يتزايد غضب المسؤولين الأوكرانيين من التسريبات المستمرة للمعلومات حول عملياتهم".ونقل الكاتب عن ممثل وزارة الدفاع الأوكرانية، الذي أكد وجود "بعض الأشخاص، الذين ما زالوا يشككون بنجاح الهجوم المضاد الأوكراني".وفقا لوارد، فإن هذا "ينذر أيضا بتراجع الثقة بين واشنطن وكييف".في الأسبوع الماضي ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن (البنتاغون) يحقق في تسريب مواد سرية على شبكة التواصل الاجتماعي، تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيز القوات المسلحة لأوكرانيا.وقد يزعم بأن حجم التسريبات على الإنترنت، قد يصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وموسكو لا تستبعد أن تكون هذه معلومات مضللة ومتعمدة.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الدراسات-الجهنمية-تشارك-في-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة--1075867989.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, دور أمريكا
العالم, أخبار أوكرانيا, دور أمريكا
وكالات: كييف غاضبة بعد الكشف عن حقيقة الموقف الأمريكي من أوكرانيا
13:46 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 13:57 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
كتب الصحفي ألكسندر وارد في مجلة بوليتيكو، اليوم الخميس، حول موقف الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا والذي أغضب سلطات كييف.
وحول تسرب وثائق البنتاغون، وغضب سلطات كييف من موقف الولايات المتحدة من أوكرانيا، قال وارد: "يتزايد غضب المسؤولين الأوكرانيين من التسريبات المستمرة للمعلومات حول عملياتهم".
وبحسب المقال، فإن"السلطات الأوكرانية غير راضية عن التقييم السري الذي بموجبه ستحصل أوكرانيا على مزايا إقليمية متواضعة فقط من عمليتها المخطط لها".
ونقل الكاتب عن ممثل وزارة الدفاع الأوكرانية، الذي أكد وجود "بعض الأشخاص، الذين ما زالوا يشككون بنجاح الهجوم المضاد الأوكراني".
وفقًا للجيش الأوكراني، فإن "هذا يثير الشكوك" حول مدى جدية واشنطن في دعم أهداف كييف، وأشار الكاتب إلى أن "مثل هذه المشاعر تحظى بشعبية كبيرة بين سلطات كييف".
وفقا لوارد، فإن هذا "ينذر أيضا بتراجع الثقة بين واشنطن وكييف".
في الأسبوع الماضي ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن (البنتاغون) يحقق في تسريب مواد سرية على شبكة التواصل الاجتماعي، تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيز القوات المسلحة لأوكرانيا.
وقد يزعم بأن حجم التسريبات على الإنترنت، قد يصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وموسكو لا تستبعد أن تكون هذه معلومات مضللة ومتعمدة.