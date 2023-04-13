https://sputnikarabic.ae/20230413/الدراسات-الجهنمية-تشارك-في-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة--1075867989.html
"الدراسات الجهنمية" تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة
"الدراسات الجهنمية" تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة
ذكرت صحيفة متخصصة بالسلاح، أن مدافع "AZP-57" الشهيره من مجمع المدفعية السوفيتي المضاد للطائرات "إس-60"، الملقبة في وسائل الإعلام "الدراسات الجهنمية"، تقوم بدور... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T12:07+0000
2023-04-13T12:07+0000
2023-04-13T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع تم تثبيتها على منصات مركبات "الأورال" الثقيلة لجميع أنواع التضاريس، وهي تدمر أهدافًا مختلفة للعدو بمساعدة مراقبي "كوادروكوبتر" (طائرة مسيرة).وبيّنت الصحيفة أن هذه الأسلحة ساعدت قوات الحكومة السورية في قتالها ضد الجماعات الإرهابية المختلفة.يذكر أن"AZP-57" السوفيتية عيار 57 ملم، من مجمع المدفعية المضادة للطائرات "إس- 60"، هذا السلاح الجبار قادر على ضرب قذائف تزن حوالي ثلاثة كغ على ارتفاع 6000 متر، ومعدل إطلاق النار من 70 إلى 120 طلقة في الدقيقة، بحسب صحيفة "روسكي أروجي" المتخصصة بالسلاح.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الدفاع-الروسية-تعرض-فيديو-لإطلاق-صاروخ-أوسا-في-منطقة-العمليات-الخاصة-1075857125.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"الدراسات الجهنمية" تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ذكرت صحيفة متخصصة بالسلاح، أن مدافع "AZP-57" الشهيره من مجمع المدفعية السوفيتي المضاد للطائرات "إس-60"، الملقبة في وسائل الإعلام "الدراسات الجهنمية"، تقوم بدور نشط في العملية العسكرية الخاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع تم تثبيتها على منصات مركبات "الأورال" الثقيلة لجميع أنواع التضاريس، وهي تدمر أهدافًا مختلفة للعدو بمساعدة مراقبي "كوادروكوبتر" (طائرة مسيرة).
وبيّنت الصحيفة أن هذه الأسلحة ساعدت قوات الحكومة السورية في قتالها ضد الجماعات الإرهابية المختلفة.
يذكر أن"AZP-57" السوفيتية عيار 57 ملم، من مجمع المدفعية المضادة للطائرات "إس- 60"، هذا السلاح الجبار قادر على ضرب قذائف تزن حوالي ثلاثة كغ على ارتفاع 6000 متر، ومعدل إطلاق النار من 70 إلى 120 طلقة في الدقيقة، بحسب صحيفة "روسكي أروجي" المتخصصة بالسلاح
.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.