عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الدراسات-الجهنمية-تشارك-في-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة--1075867989.html
"الدراسات الجهنمية" تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة
"الدراسات الجهنمية" تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة
ذكرت صحيفة متخصصة بالسلاح، أن مدافع "AZP-57" الشهيره من مجمع المدفعية السوفيتي المضاد للطائرات "إس-60"، الملقبة في وسائل الإعلام "الدراسات الجهنمية"، تقوم بدور... 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T12:07+0000
2023-04-13T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075867668_0:126:3175:1912_1920x0_80_0_0_e71c7e925b43b95b930dce29b8fdf0b3.jpg
وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع تم تثبيتها على منصات مركبات "الأورال" الثقيلة لجميع أنواع التضاريس، وهي تدمر أهدافًا مختلفة للعدو بمساعدة مراقبي "كوادروكوبتر" (طائرة مسيرة).وبيّنت الصحيفة أن هذه الأسلحة ساعدت قوات الحكومة السورية في قتالها ضد الجماعات الإرهابية المختلفة.يذكر أن"AZP-57" السوفيتية عيار 57 ملم، من مجمع المدفعية المضادة للطائرات "إس- 60"، هذا السلاح الجبار قادر على ضرب قذائف تزن حوالي ثلاثة كغ على ارتفاع 6000 متر، ومعدل إطلاق النار من 70 إلى 120 طلقة في الدقيقة، بحسب صحيفة "روسكي أروجي" المتخصصة بالسلاح.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الدفاع-الروسية-تعرض-فيديو-لإطلاق-صاروخ-أوسا-في-منطقة-العمليات-الخاصة-1075857125.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075867668_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_a79a2d9a19f0589e354c4021ed3b1c0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

"الدراسات الجهنمية" تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة

12:07 GMT 13.04.2023
© Sputnik . Anton Podgaikoموظف في مفرزة "إلبروس" شبه العسكرية للحد من الانهيارات الثلجية يطلق النار من مدفع مضاد للطائرات عيار 100 ملم من طراز "كي إس -19"
موظف في مفرزة إلبروس شبه العسكرية للحد من الانهيارات الثلجية يطلق النار من مدفع مضاد للطائرات عيار 100 ملم من طراز كي إس -19 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Anton Podgaiko
تابعنا عبرTelegram
ذكرت صحيفة متخصصة بالسلاح، أن مدافع "AZP-57" الشهيره من مجمع المدفعية السوفيتي المضاد للطائرات "إس-60"، الملقبة في وسائل الإعلام "الدراسات الجهنمية"، تقوم بدور نشط في العملية العسكرية الخاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع تم تثبيتها على منصات مركبات "الأورال" الثقيلة لجميع أنواع التضاريس، وهي تدمر أهدافًا مختلفة للعدو بمساعدة مراقبي "كوادروكوبتر" (طائرة مسيرة).
وبيّنت الصحيفة أن هذه الأسلحة ساعدت قوات الحكومة السورية في قتالها ضد الجماعات الإرهابية المختلفة.
إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من نوع أوسا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعرض فيديو لإطلاق صاروخ "أوسا" في منطقة العمليات الخاصة
09:00 GMT
يذكر أن"AZP-57" السوفيتية عيار 57 ملم، من مجمع المدفعية المضادة للطائرات "إس- 60"، هذا السلاح الجبار قادر على ضرب قذائف تزن حوالي ثلاثة كغ على ارتفاع 6000 متر، ومعدل إطلاق النار من 70 إلى 120 طلقة في الدقيقة، بحسب صحيفة "روسكي أروجي" المتخصصة بالسلاح.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала