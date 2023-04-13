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https://sputnikarabic.ae/20230413/لبنان-حراك-المتقاعدين-العسكريين-يدعو-للتوقف-عن-تسديد-فواتير-اشتراك-الكهرباء-1075869171.html
لبنان... "حراك المتقاعدين العسكريين" يدعو للتوقف عن تسديد فواتير اشتراك الكهرباء
لبنان... "حراك المتقاعدين العسكريين" يدعو للتوقف عن تسديد فواتير اشتراك الكهرباء
دعا "حراك المتقاعدين العسكريين" أعضاءه إلى التوقف عن تسديد فواتير اشتراك الكهرباء، اعتراضا على ارتفاع أسعارها. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T12:21+0000
2023-04-13T12:21+0000
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وقال الحراك، في بيان له، إن على "جميع المتقاعدين العسكريين التوقف عن تسديد فواتير اشتراك كهرباء لبنان، كونها توازي الراتب كاملا عند بعض الزملاء المتقاعدين".وأضاف البيان، بحسب موقع الوكالة الوطنية للإعلام: "الوزير الحنون أدلى بكلام مستغرب، بأنه يشعر مع موظفي الشركة ومعاشاتهم وبأنه لا يمكنهم أن يدفعوا رواتبهم بفاتورة، وعليه ولأنه يعلم وضع راتب المتقاعد العسكري، ليتفضل ويعدل التسعيرة".وأكد البيان أن "دول العالم تضع تسعيرة للكهرباء حسب رواتب شعوبها بنسب مئوية وليس بغباء، إذ أن الفاتورة توازي راتب الموظف أو نصف راتبه".ورفض الحراك، حسب البيان، أي محاولة من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الرواتب، للتلاعب بحقوق المتقاعدين العسكريين وعدم إنصافهم بالنسبة القانونية وهي 85% مما يماثله بالخدمة والوظيفة.مشددا على ضرورة أن "يتم حماية هذه الزيادة بتثبيت سعر الصرف على 28500 ليرة لكي يتوقف التضخم والزيادات المتكررة، وأي كلام شاعري من خلال ما نشر من أن الحكومة تتفهم هذه الشريحة، أي المتقاعدين العسكريين وعبارة بعيدا عن الشعبوية، فهذا الكلام لا ينفع والأفعال بالنتائج".
https://sputnikarabic.ae/20230330/عسكريون-متقاعدون-يعتصمون-أمام-مصرف-لبنان-المركزي-احتجاجا-على-تردي-الأوضاع-المعيشية-1075330622.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

لبنان... "حراك المتقاعدين العسكريين" يدعو للتوقف عن تسديد فواتير اشتراك الكهرباء

12:21 GMT 13.04.2023
© Sputnik . Zahra Al Amir / اعتصام وإضراب عن الطعام لرتباء قوى الأمن الداخلي المتقاعدين وسط بيروت
اعتصام وإضراب عن الطعام لرتباء قوى الأمن الداخلي المتقاعدين وسط بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
© Sputnik . Zahra Al Amir /
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دعا "حراك المتقاعدين العسكريين" أعضاءه إلى التوقف عن تسديد فواتير اشتراك الكهرباء، اعتراضا على ارتفاع أسعارها.
وقال الحراك، في بيان له، إن على "جميع المتقاعدين العسكريين التوقف عن تسديد فواتير اشتراك كهرباء لبنان، كونها توازي الراتب كاملا عند بعض الزملاء المتقاعدين".
وأضاف البيان، بحسب موقع الوكالة الوطنية للإعلام: "الوزير الحنون أدلى بكلام مستغرب، بأنه يشعر مع موظفي الشركة ومعاشاتهم وبأنه لا يمكنهم أن يدفعوا رواتبهم بفاتورة، وعليه ولأنه يعلم وضع راتب المتقاعد العسكري، ليتفضل ويعدل التسعيرة".
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وأكد البيان أن "دول العالم تضع تسعيرة للكهرباء حسب رواتب شعوبها بنسب مئوية وليس بغباء، إذ أن الفاتورة توازي راتب الموظف أو نصف راتبه".
ورفض الحراك، حسب البيان، أي محاولة من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الرواتب، للتلاعب بحقوق المتقاعدين العسكريين وعدم إنصافهم بالنسبة القانونية وهي 85% مما يماثله بالخدمة والوظيفة.
مشددا على ضرورة أن "يتم حماية هذه الزيادة بتثبيت سعر الصرف على 28500 ليرة لكي يتوقف التضخم والزيادات المتكررة، وأي كلام شاعري من خلال ما نشر من أن الحكومة تتفهم هذه الشريحة، أي المتقاعدين العسكريين وعبارة بعيدا عن الشعبوية، فهذا الكلام لا ينفع والأفعال بالنتائج".
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