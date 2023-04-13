https://sputnikarabic.ae/20230413/واحدة-مقابل-ثلاث-كيف-دمرت-الدبابة-الروسية-تي-72--ثلاث-دبابات-تي-64-أوكرانية-1075843632.html
واحدة مقابل ثلاث... كيف دمرت الدبابة الروسية "تي-72" ثلاث دبابات "تي-64" أوكرانية
واحدة مقابل ثلاث... كيف دمرت الدبابة الروسية "تي-72" ثلاث دبابات "تي-64" أوكرانية
لا تستطيع الدبابات الأوكرانية "تي-64" الصمود أمام الدبابات الروسية الحديثة في قتال مفتوح. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T04:44+0000
2023-04-13T04:44+0000
2023-04-13T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ضرب طاقم القبطان الروسي ستيبان بيلوف ثلاث مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في معركة واحدة. حصل الضابط على لقب بطل روسيا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي على شجاعته وبطولته.وقال ضابط دبابة ملقب بـ"تاران" لقناة "روسكايا فيسنا" على "تلغرام": "في إحدى المعارك ضربنا ثلاث دبابات "تي-64" أوكرانية. كانت دباباتنا في كمين. أثناء المناورة، كان من السهل نسبيًا تدمير مركبات العدو. دبابة "تي-64" هي نموذج أولي لـ تي-80 الحديثة، ولكن مع مؤشرات حماية أضعف. ثلاث طلقات تكفي لإيقاف الدبابة.كتب على دبابته من طراز "تي-72"، "من أجل ساشكا أنتون" باللون الأبيض تخليداً لذكرى رفيقه الذي مات في أوكرانيا.منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، قام ستيبان بيلوف، الذي حل مكان المشغل المدفعي للدبابة "تي-72بي3إم"، بضرب 16 دبابة أوكرانية وأربع مركبات قتال للمشاة.في الوقت نفسه، يترك الجنود الروس، للقوات الأوكرانية فرصة الهروب من المركبة المحطمة.يقول ستيبان بيلوف: "هدفنا الرئيسي هو تدمير المركبات المدرعة للعدو حتى لا تضر قواتنا".
https://sputnikarabic.ae/20230401/دبابات-روسية-تدمر-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1075405554.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
واحدة مقابل ثلاث... كيف دمرت الدبابة الروسية "تي-72" ثلاث دبابات "تي-64" أوكرانية
04:44 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 05:21 GMT 13.04.2023) تابعنا عبر
لا تستطيع الدبابات الأوكرانية "تي-64" الصمود أمام الدبابات الروسية الحديثة في قتال مفتوح.
ضرب طاقم القبطان الروسي ستيبان بيلوف ثلاث مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
في معركة واحدة. حصل الضابط على لقب بطل روسيا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي على شجاعته وبطولته.
وقال ضابط دبابة ملقب بـ"تاران" لقناة "روسكايا فيسنا" على "تلغرام": "في إحدى المعارك ضربنا ثلاث دبابات "تي-64" أوكرانية. كانت دباباتنا في كمين. أثناء المناورة، كان من السهل نسبيًا تدمير مركبات العدو. دبابة "تي-64" هي نموذج أولي لـ تي-80 الحديثة، ولكن مع مؤشرات حماية أضعف. ثلاث طلقات تكفي لإيقاف الدبابة.
كتب على دبابته من طراز "تي-72"، "من أجل ساشكا أنتون" باللون الأبيض تخليداً لذكرى رفيقه الذي مات في أوكرانيا.
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، قام ستيبان بيلوف، الذي حل مكان المشغل المدفعي للدبابة "تي-72بي3إم"، بضرب 16 دبابة أوكرانية وأربع مركبات قتال للمشاة.
في الوقت نفسه، يترك الجنود الروس، للقوات الأوكرانية فرصة الهروب من المركبة المحطمة.
يقول ستيبان بيلوف: "هدفنا الرئيسي هو تدمير المركبات المدرعة للعدو حتى لا تضر قواتنا".