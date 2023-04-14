https://sputnikarabic.ae/20230414/إصدار-حوالي-ألف-تأشيرة-للمواطنين-الأمريكيين-لدخول-روسيا-في-2023-1075887668.html
إصدار حوالي ألف تأشيرة للمواطنين الأمريكيين لدخول روسيا في 2023
إصدار حوالي ألف تأشيرة للمواطنين الأمريكيين لدخول روسيا في 2023
صرح مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي كليموف، بأنه تم إصدار حوالي ألف تأشيرة لمواطني الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2023 لدخول... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T03:19+0000
2023-04-14T03:19+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال كليموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في الربع الأول من هذا العام، تم إصدار حوالي ألف تأشيرة للمواطنين الأمريكيين، الغالبية العظمى منها تأشيرات سياحية وتأشيرات خاصة. نلاحظ الطلب المنخفض للغاية على تأشيرات العمل، ولم يتم إصدار سوى بضع عشرات منها".وفي شهر مارس، دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في روسيا إلى "مغادرة البلاد على الفور" بعد اعتقال صحفي من صحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش. وكانت هناك مطالبات مماثلة من السلطات الأمريكية في عام 2022.واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 30 آذار/ مارس الماضي، مراسل مكتب موسكو لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه فيه بتنفيذ نشاط تجسسي لصالح الولايات المتحدة الأميركية.وتم فتح قضية جنائية ضد المواطن الأمريكي، من قبل إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، بموجب المادة رقم 276 "التجسس" من القانون الجنائي الروسي، حيث تنص هذه المادة على عقوبة السجن مدة تتراوح بين 10 و20 سنة لمن تثبت عليه التهمة.
https://sputnikarabic.ae/20220220/السفارة-الأمريكية-في-موسكو-تنصح-رعاياها-في-روسيا-بالتفكير-في-مغادرة-البلاد-1058924909.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, سفر وسياحة, السياحة, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, سفر وسياحة, السياحة, العالم
إصدار حوالي ألف تأشيرة للمواطنين الأمريكيين لدخول روسيا في 2023
03:19 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 03:20 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
حصري
صرح مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي كليموف، بأنه تم إصدار حوالي ألف تأشيرة لمواطني الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2023 لدخول الأراضي الروسية، غالبيتها سياحة وخاصة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كليموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في الربع الأول من هذا العام، تم إصدار حوالي ألف تأشيرة للمواطنين الأمريكيين، الغالبية العظمى منها تأشيرات سياحية وتأشيرات خاصة. نلاحظ الطلب المنخفض للغاية على تأشيرات العمل، ولم يتم إصدار سوى بضع عشرات منها".
20 فبراير 2022, 20:04 GMT
وفي شهر مارس، دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في روسيا إلى "مغادرة البلاد على الفور" بعد اعتقال صحفي من صحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش. وكانت هناك مطالبات مماثلة من السلطات الأمريكية في عام 2022.
واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 30 آذار/ مارس الماضي، مراسل مكتب موسكو لصحيفة "وول ستريت جورنال"
، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه فيه بتنفيذ نشاط تجسسي لصالح الولايات المتحدة الأميركية.
وتم فتح قضية جنائية ضد المواطن الأمريكي، من قبل إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، بموجب المادة رقم 276 "التجسس" من القانون الجنائي الروسي، حيث تنص هذه المادة على عقوبة السجن مدة تتراوح بين 10 و20 سنة لمن تثبت عليه التهمة.