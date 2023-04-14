https://sputnikarabic.ae/20230414/البرلمان-الألماني-يستبعد-إرسال-مقاتلات-أوروبية-إلى-أوكرانيا-1075927487.html
البرلمان الألماني يستبعد إرسال مقاتلات أوروبية إلى أوكرانيا
البرلمان الألماني يستبعد إرسال مقاتلات أوروبية إلى أوكرانيا
اعتبرت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، أن أوكرانيا لا تحتاج إلى مقاتلات حديثة في الخدمة من القوات الجوية... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T19:12+0000
2023-04-14T19:12+0000
2023-04-14T19:12+0000
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وقالت أغنيس، اليوم الجمعة، في مقابلة مع شبكة "ويلت": "أعتبر أن قرار نقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا تسبب في جدل حول المقاتلات، لا أرى مقاتلة يوروفايتر ألمانية أو تورنادو في سماء أوكرانيا".ووفقًا للنائبة، فمن المهم الآن توفير الذخيرة والمكونات لتلك الأنواع من الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.وقدمت وارسو طلبًا إلى ألمانيا لتنسيق تصدير الطائرات المقاتلة "ميغ-29" التي كانت في خدمة ألمانيا إلى أوكرانيا، وفقًا لتقارير وكالة "دي بي أ".وتشير وكالة "DPA"، نقلاً عن مصادر حكومية، إلى أن "بولندا تقدمت بطلب إلى الحكومة الفيدرالية للحصول على إذن لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من المخزونات القديمة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية".
https://sputnikarabic.ae/20220623/إعلام-تركيا-قد-تشتري-يوروفايتر-تايفون-إذا-رفضت-الولايات-المتحدة-بيع-مقاتلة-إف-16-1064074598.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, رصد عسكري
البرلمان الألماني يستبعد إرسال مقاتلات أوروبية إلى أوكرانيا
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اعتبرت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، أن أوكرانيا لا تحتاج إلى مقاتلات حديثة في الخدمة من القوات الجوية الألمانية، مثل "يوروفايتر" أو "تورنادو"، لأن الطيارين الأوكرانيين لا يمكنهم سوى قيادة الطائرات السوفيتية.
وقالت أغنيس، اليوم الجمعة، في مقابلة مع شبكة "ويلت"
: "أعتبر أن قرار نقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا تسبب في جدل حول المقاتلات، لا أرى مقاتلة يوروفايتر ألمانية أو تورنادو في سماء أوكرانيا".
في الوقت نفسه، أيدت أغنيس نوايا شركاء أوروبا الشرقية لتزويد كييف بمزيد من طائرات "ميغ" السوفيتية لأن "الأوكرانيين يمتلكون هذه الأنظمة".
ووفقًا للنائبة، فمن المهم الآن توفير الذخيرة والمكونات لتلك الأنواع من الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.
وقدمت وارسو طلبًا إلى ألمانيا لتنسيق تصدير الطائرات المقاتلة "ميغ-29" التي كانت في خدمة ألمانيا إلى أوكرانيا، وفقًا لتقارير وكالة "دي بي أ".
وتشير وكالة "DPA"
، نقلاً عن مصادر حكومية، إلى أن "بولندا تقدمت بطلب إلى الحكومة الفيدرالية للحصول على إذن لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من المخزونات القديمة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية".