https://sputnikarabic.ae/20230414/الصليب-الأحمر-يعلن-بدء-عملية-تبادل-الأسرى-في-اليمن-1075891118.html

الصليب الأحمر يعلن بدء عملية تبادل الأسرى في اليمن

الصليب الأحمر يعلن بدء عملية تبادل الأسرى في اليمن

أعلن الصليب الأحمر الدولي بدء عملية تبادل الأسرى في اليمن بين الحكومة وجماعة "أنصار الله" اليمنية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T07:10+0000

2023-04-14T07:10+0000

2023-04-14T07:22+0000

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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، عن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، فقد أعلن بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن.وأكدت "الأناضول" أن من ضمن الأسرى المحررين، محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق، ونقلت الوكالة عن مصادرها أن وزير الدفاع اليمني، محسن محمد الداعري، ومحافظ عدن قد وصلا إلى مطار المدينة لاستقبال محمود الصبيحي. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، أمس الخميس، أن اللجنة تلقت خطابا من الصليب الأحمر، بأن عملية تبادل الأسرى ستبدأ يوم غد الجمعة.وقال: "بعد إعلان جميع الأطراف جهوزيتهم لتنفيذ الصفقة المتفق عليها، تم إبلاغنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنهم سيبدؤون التنفيذ من يوم غدٍ الجمعة، الموافق 14 أبريل 2023".وتابع: "نسأل الله التوفيق والعون في إنجاح هذه الصفقة وفي تحرير جميع الأسرى".ويعد تأجيل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، الذي توصل إليه الطرفان خلال محادثات رعتها الأمم المتحدة في سويسرا، ويشمل 887 أسيرًا، هو الثاني خلال أيام، حيث كان من المقرر البدء في تنفيذه يوم الاثنين الماضي، قبل أن يؤجل ثلاثة أيام إلى يوم الخميس.والسبت الماضي، أعلنت لجنة الأسرى في جماعة "أنصار الله" اليمنية، وصول 13 أسيرًا من أسرى الجماعة إلى مطار صنعاء الدولي، مقابل أسير سعودي أفرجت عنه الجماعة في وقت سابق، ضمن الاتفاق.وفي 20 آذار/ مارس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزًا، والتزامهما بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.طالع أيضا: "أنصار الله" تعلن بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى مع الحكومة

https://sputnikarabic.ae/20230414/الحكومة-اليمنية-تعلن-تفاصيل-تنفيذ-المرحلة-الأولى-من-اتفاق-تبادل-الأسرى-مع-أنصار-الله-1075888208.html

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