https://sputnikarabic.ae/20230412/البيت-الأبيض-مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-بحث-مع-ولي-العهد-السعودي-دعم-إنهاء-الحرب-في-اليمن-1075813572.html

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي بحث مع ولي العهد السعودي دعم إنهاء الحرب في اليمن

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي بحث مع ولي العهد السعودي دعم إنهاء الحرب في اليمن

قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تحدث إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وبحثا عدة موضوعات من بينها النووي الإيراني... 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T07:28+0000

2023-04-12T07:28+0000

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وأعلن البيت الأبيض، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن سوليفان وابن سلمان ناقشا الأوضاع العالمية والإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية.وأوضح البيان أن سوليفان "سلط الضوء على التقدم الملحوظ في اليمن خلال العام الماضي، حيث توقف القتال تقريبا بموجب هدنة بوساطة الأمم المتحدة".ووفقا لبيان البيت الأبيض، رحب سوليفان بـ"جهود السعودية الاستثنائية لمتابعة خارطة طريق أكثر شمولًا لإنهاء الحرب"، و"عرض دعم الولايات المتحدة الكامل لهذه الجهود".وبحث ولي العهد السعودي ومستشار الأمن القومي الأمريكي "الاتجاهات الواسعة نحو خفض التصعيد في المنطقة، مع تأكيد الحاجة إلى الحفاظ على الردع ضد تهديدات إيران وأماكن أخرى".وجدد سوليفان على "التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثابت بضمان عدم تمكن إيران أبدًا من الحصول على سلاح نووي".وتسيطر "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230328/إلى-أين-يتجه-اليمن-سلام-أم-حرب-استنزاف-طويلة-الأمد؟-خبراء-يجيبون-1075246968.html

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