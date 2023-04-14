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https://sputnikarabic.ae/20230414/الصين-والبرازيل-تؤيدان-مسألة-توسيع-بريكس-1075922310.html
الصين والبرازيل تؤيدان مسألة توسيع "بريكس"
الصين والبرازيل تؤيدان مسألة توسيع "بريكس"
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أن الصين والبرازيل تؤيدان مسألة مناقشة توسيع مجموعة "بريكس". 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T16:20+0000
2023-04-14T16:20+0000
العالم
مجموعة بريكس
الصين
أخبار البرازيل
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ونُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البرازيلية: "دعمت (البرازيل والصين) تشجيع النقاش النشط بين أعضاء "بريكس" حول توسيع المنظمة"."بريكس" تجمع بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. تنوي عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، ووفقًا لوزارة الخارجية الصينية، فإن إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر تنوي دخول المجموعة أيضا.وفي وقت سابق من هذا العام، تولت جنوب أفريقيا رئاسة دول "بريكس" من الصين. سيستمر حتى نهاية عام 2023، وبعد ذلك سيتم نقله إلى الدولة التالية.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الرئيس-البرازيلي-يدعو-دول-بريكس-إلى-التخلي-عن-الدولار-في-التجارة-العالمية-1075881124.html
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العالم, مجموعة بريكس, الصين, أخبار البرازيل
العالم, مجموعة بريكس, الصين, أخبار البرازيل

الصين والبرازيل تؤيدان مسألة توسيع "بريكس"

16:20 GMT 14.04.2023
© Sputnik . Alexey Nikolsky /  / الانتقال إلى بنك الصوررؤوساء دول مجموعة "بريكس"
رؤوساء دول مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
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أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أن الصين والبرازيل تؤيدان مسألة مناقشة توسيع مجموعة "بريكس".
ونُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البرازيلية: "دعمت (البرازيل والصين) تشجيع النقاش النشط بين أعضاء "بريكس" حول توسيع المنظمة".

وشدد الطرفان أيضًا على الحاجة إلى توضيح عدد من مبادئ ومعايير "بريكس" لتوسيعها.

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أمس, 16:46 GMT
"بريكس" تجمع بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. تنوي عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، ووفقًا لوزارة الخارجية الصينية، فإن إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر تنوي دخول المجموعة أيضا.
وفي وقت سابق من هذا العام، تولت جنوب أفريقيا رئاسة دول "بريكس" من الصين. سيستمر حتى نهاية عام 2023، وبعد ذلك سيتم نقله إلى الدولة التالية.
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