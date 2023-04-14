https://sputnikarabic.ae/20230414/الصين-والبرازيل-تؤيدان-مسألة-توسيع-بريكس-1075922310.html

الصين والبرازيل تؤيدان مسألة توسيع "بريكس"

الصين والبرازيل تؤيدان مسألة توسيع "بريكس"

أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أن الصين والبرازيل تؤيدان مسألة مناقشة توسيع مجموعة "بريكس". 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T16:20+0000

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ونُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البرازيلية: "دعمت (البرازيل والصين) تشجيع النقاش النشط بين أعضاء "بريكس" حول توسيع المنظمة"."بريكس" تجمع بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. تنوي عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، ووفقًا لوزارة الخارجية الصينية، فإن إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر تنوي دخول المجموعة أيضا.وفي وقت سابق من هذا العام، تولت جنوب أفريقيا رئاسة دول "بريكس" من الصين. سيستمر حتى نهاية عام 2023، وبعد ذلك سيتم نقله إلى الدولة التالية.

https://sputnikarabic.ae/20230413/الرئيس-البرازيلي-يدعو-دول-بريكس-إلى-التخلي-عن-الدولار-في-التجارة-العالمية-1075881124.html

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