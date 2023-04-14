https://sputnikarabic.ae/20230414/الصين-والبرازيل-تؤيدان-مسألة-توسيع-بريكس-1075922310.html
الصين والبرازيل تؤيدان مسألة توسيع "بريكس"
الصين والبرازيل تؤيدان مسألة توسيع "بريكس"
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أن الصين والبرازيل تؤيدان مسألة مناقشة توسيع مجموعة "بريكس". 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T16:20+0000
2023-04-14T16:20+0000
2023-04-14T16:20+0000
العالم
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ونُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البرازيلية: "دعمت (البرازيل والصين) تشجيع النقاش النشط بين أعضاء "بريكس" حول توسيع المنظمة"."بريكس" تجمع بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. تنوي عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، ووفقًا لوزارة الخارجية الصينية، فإن إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر تنوي دخول المجموعة أيضا.وفي وقت سابق من هذا العام، تولت جنوب أفريقيا رئاسة دول "بريكس" من الصين. سيستمر حتى نهاية عام 2023، وبعد ذلك سيتم نقله إلى الدولة التالية.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الرئيس-البرازيلي-يدعو-دول-بريكس-إلى-التخلي-عن-الدولار-في-التجارة-العالمية-1075881124.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, مجموعة بريكس, الصين, أخبار البرازيل
العالم, مجموعة بريكس, الصين, أخبار البرازيل
الصين والبرازيل تؤيدان مسألة توسيع "بريكس"
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أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أن الصين والبرازيل تؤيدان مسألة مناقشة توسيع مجموعة "بريكس".
ونُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البرازيلية: "دعمت (البرازيل والصين) تشجيع النقاش النشط بين أعضاء "بريكس" حول توسيع المنظمة".
وشدد الطرفان أيضًا على الحاجة إلى توضيح عدد من مبادئ ومعايير "بريكس" لتوسيعها.
"بريكس" تجمع بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. تنوي عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، ووفقًا لوزارة الخارجية الصينية، فإن إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر تنوي دخول المجموعة أيضا.
وفي وقت سابق من هذا العام، تولت جنوب أفريقيا رئاسة دول "بريكس" من الصين. سيستمر حتى نهاية عام 2023، وبعد ذلك سيتم نقله إلى الدولة التالية.