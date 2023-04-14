https://sputnikarabic.ae/20230414/العراق-يحظر-استيراد-منتجات-الدواجن-من-تركيا-1075920605.html
العراق يحظر استيراد منتجات الدواجن من تركيا
العراق يحظر استيراد منتجات الدواجن من تركيا
أصدر العراق، اليوم الجمعة، قرارا حكوميا بحظر استيراد منتجات الدواجن من تركيا، نتيجة تفشي مرض "إنفلونزا الطيور". 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T15:30+0000
2023-04-14T15:30+0000
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وذكر مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة، ثائر صبري حسين، أنه "صدر قرار بحظر استيراد منتجات الدواجن في الدول التي انتشرت فيها "إنفلونزا الطيور"، ومن بينها تركيا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع أن" القرار صدر منذ 31 يناير/ كانون الثاني 2023، وكل منتج دواجن من تركيا موجود حاليا في الأسواق أما دخل بتاريخ سبق قرار الحظر أو دخل بصفة غير شرعية بعد هذا التاريخ".وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أثارت منظمة الصحة العالمية مخاوف من تطور سلالات جديدة من فيروس "إنفلونزا الطيور"، نتيجة طفرات في أجسام الثدييات.وقالت إنها تتعاون مع السلطات الكمبودية، بعد اكتشاف حالتين مؤكدتين من سلالة (H5N1) المعروفة إعلاميا باسم "إنفلونزا الطيور" بين عائلة واحدة في كمبوديا.و"إنفلونزا الطيور" هو مرض فيروسي شديد العدوى، يصيب الطيور الداجنة والبرية، وينتج هذا المرض المعقد عن فيروسات مقسمة إلى أنواع فرعية متعددة، (مثل H5N1و H5N3 و H5N8 وما إلى ذلك)، وتتطور خصائصها الجينية بسرعة، بحسب بيانات المنظمة العالمية لصحة الحيوان.وينتشر المرض في جميع أنحاء العالم، لكن الأنواع الفرعية المختلفة منه أكثر انتشارا في مناطق معينة من مناطق أخرى، ويمكن تصنيف السلالات العديدة لفيروسات "إنفلونزا الطيور" بشكل عام إلى فئتين، بشدة شدة المرض في الدواجن: إنفلونزا الطيور منخفضة الأمراض (LPAI)، التي عادة ما تسبب القليل من الأعراض السريرية أو لا تسبب أي أعراض، وإنفلونزا الطيور عالية الإمراض (HPAI)، التي يمكن أن تسبب علامات سريرية شديدة ومعدلات وفيات عالية محتملة.
https://sputnikarabic.ae/20230123/-ما-هي-مخاطر-عودة-تفشي-مرض-إنفلونزا-الطيور-من-جديد؟-1072607028.html
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العالم, العالم العربي, العراق, أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
العالم, العالم العربي, العراق, أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
العراق يحظر استيراد منتجات الدواجن من تركيا
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أصدر العراق، اليوم الجمعة، قرارا حكوميا بحظر استيراد منتجات الدواجن من تركيا، نتيجة تفشي مرض "إنفلونزا الطيور".
وذكر مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة، ثائر صبري حسين، أنه "صدر قرار بحظر استيراد منتجات الدواجن في الدول التي انتشرت فيها "إنفلونزا الطيور"، ومن بينها تركيا، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتابع أن" القرار صدر منذ 31 يناير/ كانون الثاني 2023، وكل منتج دواجن من تركيا موجود حاليا في الأسواق أما دخل بتاريخ سبق قرار الحظر أو دخل بصفة غير شرعية بعد هذا التاريخ".
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أثارت منظمة الصحة العالمية مخاوف من تطور سلالات جديدة من فيروس "إنفلونزا الطيور"، نتيجة طفرات في أجسام الثدييات.
وقالت إنها تتعاون مع السلطات الكمبودية، بعد اكتشاف حالتين مؤكدتين من سلالة (H5N1) المعروفة إعلاميا باسم "إنفلونزا الطيور" بين عائلة واحدة في كمبوديا.
و"إنفلونزا الطيور" هو مرض فيروسي شديد العدوى، يصيب الطيور الداجنة والبرية، وينتج هذا المرض المعقد عن فيروسات مقسمة إلى أنواع فرعية متعددة، (مثل H5N1و H5N3 و H5N8 وما إلى ذلك)، وتتطور خصائصها الجينية بسرعة، بحسب بيانات
المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وينتشر المرض في جميع أنحاء العالم، لكن الأنواع الفرعية المختلفة منه أكثر انتشارا في مناطق معينة من مناطق أخرى، ويمكن تصنيف السلالات العديدة لفيروسات "إنفلونزا الطيور" بشكل عام إلى فئتين، بشدة شدة المرض في الدواجن: إنفلونزا الطيور منخفضة الأمراض (LPAI)، التي عادة ما تسبب القليل من الأعراض السريرية أو لا تسبب أي أعراض، وإنفلونزا الطيور عالية الإمراض (HPAI)، التي يمكن أن تسبب علامات سريرية شديدة ومعدلات وفيات عالية محتملة.