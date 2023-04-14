https://sputnikarabic.ae/20230414/الكرملين-أي-محاولات-للغرب-لإضفاء-الشرعية-على-تجميد-الأصول-الروسية-محكوم-عليها-بالفشل-1075904987.html

الكرملين: أي محاولات للغرب لإضفاء الشرعية على تجميد الأصول الروسية محكوم عليها بالفشل

الكرملين: أي محاولات للغرب لإضفاء الشرعية على تجميد الأصول الروسية محكوم عليها بالفشل

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن أي محاولة من جانب الغرب لإضفاء الشرعية على تجميد الأصول الروسية محكوم عليها بالفشل وموسكو... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T11:50+0000

2023-04-14T11:50+0000

2023-04-14T11:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نطالب بوقف هذا الأمر (تجميد الأصول الروسية) ونعتبره غير قانوني، ونحن مقتنعون بأن أي محاولة لإضفاء الشرعية على هذا بطريقة ما، محكوم عليها بالفشل".ولفت إلى أنه بات واضحًا أن الغرب فشل في إدراج ظاهرة تجميد الأصول الروسية في إطار قواعد القانون.في وقت سابق، كتبت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، نقلاً عن وثيقة سرية أن المفوضية الأوروبية اعترفت بضرورة إعادة الأصول المجمدة للمصرف المركزي الروسي بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.بعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على موسكو، على وجه الخصوص، من خلال تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات.ووصفت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ "السرقة"، مشيرة إلى أن هذه ليست السنة الأولى لوجود هذه الظاهرة وأنه ومنذ عام 2014، اتخذ الاتحاد الأوروبي العديد من القرارات غير المشروعة وغير المبررة لتجميد ممتلكات المواطنين والشركات الروسية و"الآن يضع نصب عينيه الأموال العامة".

https://sputnikarabic.ae/20230414/ممثل-روسيا-لدى-البنك-الدولي-لـسبوتنيك-الروبل-يمكن-أن-يصبح-بديلا-عن-الدولار-1075894963.html

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