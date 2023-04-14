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https://sputnikarabic.ae/20230414/ممثل-روسيا-لدى-البنك-الدولي-لـسبوتنيك-الروبل-يمكن-أن-يصبح-بديلا-عن-الدولار-1075894963.html
ممثل روسيا لدى البنك الدولي لـ"سبوتنيك": الروبل يمكن أن يصبح بديلا عن الدولار
ممثل روسيا لدى البنك الدولي لـ"سبوتنيك": الروبل يمكن أن يصبح بديلا عن الدولار
أكد المدير التنفيذي في البنك الدولي للشؤون الروسية والسورية، رومان مارشافين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا لم تعتمد على قروض البنك الدولي منذ فترة... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T08:50+0000
2023-04-14T08:50+0000
اقتصاد
العالم
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وقال مارشافين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لطالما كان اقتصادنا مستقلا عن الموارد الائتمانية للبنك الدولي".ونوه مارشافين إلى أنه ومع مرور الوقت، سيعود البنك الدولي إلى التفاعل الكامل مع روسيا.وأوضح مارشافين أن الروبل يمكن أن يصبح بديلا عن الدولار إذا تم تنفيذ السياسة المالية بشكل صحيح.وقال: "في رأيي الشخصي، يمكن أن يصبح الروبل بديلا عن الدولار إذا تم تنفيذ السياسة المالية بشكل صحيح، فلدينا كل الإمكانيات لذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230414/مسؤول-روسيا-في-البنك-الدولي-الغرب-يمنع-تمويل-مشاريع-الغاز-في-الدول-النامية-1075894144.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

ممثل روسيا لدى البنك الدولي لـ"سبوتنيك": الروبل يمكن أن يصبح بديلا عن الدولار

08:50 GMT 14.04.2023
© AFP 2023 / Tim Sloanبناء البنك الدولي في واشنطن
بناء البنك الدولي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / Tim Sloan
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أكد المدير التنفيذي في البنك الدولي للشؤون الروسية والسورية، رومان مارشافين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا لم تعتمد على قروض البنك الدولي منذ فترة طويلة، وتعمل الآن كجهة مانحة للمعرفة.
وقال مارشافين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لطالما كان اقتصادنا مستقلا عن الموارد الائتمانية للبنك الدولي".

وبيّن مارشافين أن روسيا تعمل في هذه المرحلة بشكل أكبر كمانح للمعرفة والعلم".

ونوه مارشافين إلى أنه ومع مرور الوقت، سيعود البنك الدولي إلى التفاعل الكامل مع روسيا.
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
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07:51 GMT
وقال مارشافين: "ننطلق من حقيقة أنه بمرور الوقت سيعود البنك إلى التفاعل الكامل مع بلدنا".
وأوضح مارشافين أن الروبل يمكن أن يصبح بديلا عن الدولار إذا تم تنفيذ السياسة المالية بشكل صحيح.

وقال: "في رأيي الشخصي، يمكن أن يصبح الروبل بديلا عن الدولار إذا تم تنفيذ السياسة المالية بشكل صحيح، فلدينا كل الإمكانيات لذلك".
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