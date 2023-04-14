https://sputnikarabic.ae/20230414/الكونغو-ترغب-في-زيادة-استيراد-السيارات-من-شركة-كاماز-الروسية-1075888916.html
الكونغو ترغب في زيادة استيراد السيارات من شركة "كاماز" الروسية
الكونغو ترغب في زيادة استيراد السيارات من شركة "كاماز" الروسية
أعرب سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية في روسيا، إيفان فانغو-نغيمبي، عن رغبة بلاده في زيادة استيراد السيارات من شركة كاماز الروسية وإمكانية إنشاء مصنع لتجميع... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T05:14+0000
2023-04-14T05:14+0000
2023-04-14T05:14+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال فانغو-نغيمبي، في تصريحات لـ "سبوتنيك": "اجتمعت منذ فترة مع رئيس شركة كاماز وبحثنا عدة أمور منها تزويد جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمركبات بأعداد أكبر؛ فضلا عن قطع غيار وخدمات ما بعد البيع، والتدريب على قيادة هذه المركبات".وأضاف فانغو-نغيمبي: "نبحث أيضا إمكانية إنشاء مصنع لتجميع سيارات كاماز في جمهورية الكونغو الديمقراطية".وأشار إلى أن "سيارات كاماز مشهورة جدا في الكونغو الديموقراطية والجميع يعلم أنها سيارات روسية ويقدرون جودتها بالفعل".وحول المشاريع مع شركات روسية أخرى، أشار السفير الكونغولي:وأضاف: "هناك على سبيل المثال شركة تابعة لـ "ياندكس" وهي "يانغو" التي تعمل في المجال الرقمي وحركة المرور، وهي تعمل على أراضينا، وأيضًا هناك مناقشات مع شركة روسية متخصصة في المجال الرقمي، لإنشاء منصات رقمية في قطاع التعليم، حيث تقوم هذه المنصة بربط الأهالي والمدارس والطلاب".يذكر أن غرفة التجارة والصناعة الروسية الكونغولية قد أكدت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن التعاون مع روسيا سيسمح لكينشاسا بتخطي مختلف المشاكل ودفع الاقتصاد إلى الأمام.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في أذار/ مارس 2022، أن موسكو تولي دائما أولوية للتعاون مع الدول الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230414/الكونغو-تبحث-إمكانية-استخدام-نظام-الدفع-الروسي-مير--1075886756.html
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كاماز, شاحنات كاماز, الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
كاماز, شاحنات كاماز, الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الكونغو ترغب في زيادة استيراد السيارات من شركة "كاماز" الروسية
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أعرب سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية في روسيا، إيفان فانغو-نغيمبي، عن رغبة بلاده في زيادة استيراد السيارات من شركة كاماز الروسية وإمكانية إنشاء مصنع لتجميع السيارات في كينشاسا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال فانغو-نغيمبي، في تصريحات لـ "سبوتنيك": "اجتمعت منذ فترة مع رئيس شركة كاماز وبحثنا عدة أمور منها تزويد جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمركبات بأعداد أكبر؛ فضلا عن قطع غيار وخدمات ما بعد البيع، والتدريب على قيادة هذه المركبات".
وأضاف فانغو-نغيمبي: "نبحث أيضا إمكانية إنشاء مصنع لتجميع سيارات كاماز في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وأشار إلى أن "سيارات كاماز مشهورة جدا في الكونغو الديموقراطية والجميع يعلم أنها سيارات روسية ويقدرون جودتها بالفعل".
وحول المشاريع مع شركات روسية أخرى، أشار السفير الكونغولي:
"هناك شركات روسية تعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية في قطاعات مختلفة، إلا أن الوجود لا يزال خجولا".
وأضاف: "هناك على سبيل المثال شركة تابعة لـ "ياندكس" وهي "يانغو" التي تعمل في المجال الرقمي وحركة المرور، وهي تعمل على أراضينا، وأيضًا هناك مناقشات مع شركة روسية متخصصة في المجال الرقمي، لإنشاء منصات رقمية في قطاع التعليم، حيث تقوم هذه المنصة بربط الأهالي والمدارس والطلاب".
يذكر أن غرفة التجارة والصناعة الروسية الكونغولية قد أكدت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن التعاون مع روسيا سيسمح لكينشاسا بتخطي مختلف المشاكل ودفع الاقتصاد إلى الأمام.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في أذار/ مارس 2022، أن موسكو تولي دائما أولوية للتعاون مع الدول الأفريقية
.