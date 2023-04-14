https://sputnikarabic.ae/20230414/بعد-واقعة-الضرب-ساني-يطلب-من-إدارة-بايرن-ميونخ-عدم-فسخ-عقد-ساديو-ماني-1075899846.html
بعد واقعة الضرب... ساني يطلب من إدارة بايرن ميونخ عدم فسخ عقد ساديو ماني
بعد واقعة الضرب... ساني يطلب من إدارة بايرن ميونخ عدم فسخ عقد ساديو ماني
أفادت تقارير ألمانية بأن النجم ليروي ساني، الذي تعرض للاعتداء من قبل زميله في بايرن ميونخ ساديو ماني، تدخّل من أجل تخفيف عقوبة النجم السنغالي. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T10:35+0000
2023-04-14T10:35+0000
2023-04-14T10:35+0000
مجتمع
رياضة
ساديو ماني
نادي بايرن ميونخ
الأخبار
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ليروي ساني، طلب من إدارة الفريق عدم فسخ التعاقد مع ماني، وتخفيف عقوبته.وحسب الصحيفة، دخل مهاجما بايرن ميونيخ الألماني، السنغالي ساديو ماني وليروي ساني في مشادة ساخنة في غرفة تبديل الملابس، عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، الثلاثاء الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.ووفقا للصحيفة، فإنه "بعد الاجتماع في غرفة تبديل الملابس، صفع المهاجم الدولي السنغالي زميله الألماني على وجهه، ليعاني الأخير من تورم في شفته".وأعلن بايرن ميونخ، أمس الخميس، أن ساديو ماني لن يشارك في مواجهة هوفنهايم بالدوري الألماني غدا السبت، وتم تغريمه بسبب اشتباك مع زميله في الفريق ليروي ساني.وأوضح النادي أن القرار جاء بسبب سوء سلوكه بعد مباراة بايرن في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي".ولم يكشف النادي أي تفاصيل عن الواقعة أو حجم الغرامة.واشارت وسائل إعلام إلى أن ماني، أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، اشتكى من الطريقة التي تحدث بها ساني جناح منتخب ألمانيا معه بعد الهزيمة القاسية.
https://sputnikarabic.ae/20230413/بايرن-ميونيخ-يوقع-عقوبتين-على-ساديو-ماني-بعد-حادث-لكم-ليروي-ساني-1075880252.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ساديو ماني, نادي بايرن ميونخ, الأخبار, أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة, ساديو ماني, نادي بايرن ميونخ, الأخبار, أخبار دوري أبطال أوروبا
بعد واقعة الضرب... ساني يطلب من إدارة بايرن ميونخ عدم فسخ عقد ساديو ماني
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أفادت تقارير ألمانية بأن النجم ليروي ساني، الذي تعرض للاعتداء من قبل زميله في بايرن ميونخ ساديو ماني، تدخّل من أجل تخفيف عقوبة النجم السنغالي.
وذكرت
صحيفة "بيلد" الألمانية أن ليروي ساني، طلب من إدارة الفريق عدم فسخ التعاقد مع ماني، وتخفيف عقوبته.
وحسب الصحيفة، دخل مهاجما بايرن ميونيخ الألماني، السنغالي ساديو ماني وليروي ساني في مشادة ساخنة في غرفة تبديل الملابس، عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، الثلاثاء الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووفقا للصحيفة، فإنه "بعد الاجتماع في غرفة تبديل الملابس، صفع المهاجم الدولي السنغالي زميله الألماني على وجهه، ليعاني الأخير من تورم في شفته".
وأعلن بايرن ميونخ
، أمس الخميس، أن ساديو ماني لن يشارك في مواجهة هوفنهايم بالدوري الألماني غدا السبت، وتم تغريمه بسبب اشتباك مع زميله في الفريق ليروي ساني.
وأوضح النادي أن القرار جاء بسبب سوء سلوكه بعد مباراة بايرن في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي".
ولم يكشف النادي أي تفاصيل عن الواقعة أو حجم الغرامة.
واشارت وسائل إعلام إلى أن ماني
، أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، اشتكى من الطريقة التي تحدث بها ساني جناح منتخب ألمانيا معه بعد الهزيمة القاسية.