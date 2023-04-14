عربي
وصول 35 أسيرا تابعين للحكومة إلى مطار عدن بينهم شقيق الرئيس اليمني السابق
https://sputnikarabic.ae/20230414/حركة-المجاهدين-الفلسطينية-دعم-بلادنا-يتمثل-في-عدم-التطبيع-مع-العدو-1075897337.html
حركة "المجاهدين" الفلسطينية: دعم بلادنا يتمثل في عدم التطبيع مع العدو
حركة "المجاهدين" الفلسطينية: دعم بلادنا يتمثل في عدم التطبيع مع العدو
قال مؤمن عزيز، عضو الأمانة العامة لحركة "المجاهدين" الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن دعم فلسطين يتمثل بعدم التطبيع مع العدو. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T09:02+0000
2023-04-14T09:02+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
إيران
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0b/1048931468_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_216fd0c67f125930e67276ca666e2621.jpg
وأجرت وكالة إرنا، اليوم الجمعة، حوارًا مع مؤمن عزيز، انتقد خلاله المواقف المتناقضة لبعض الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية، بدعوى أن الدول صنفين، الأول يدور في فلك الهيمنة الأمريكية، والثاني غير قادر على مواجهة أمريكا.وأوضح عزيز أن "هناك تناقضا عند بعض الدول العربية، فهي تظهر أمام شعبنا الفلسطيني وشعوب الأمة أنها داعمة لفلسطين، في حين أنها تقيم علاقات جهرية مع الكيان الصهيوني، وهذا السلوك يدل على أن هذه الدول تسير في فلك مرسوم لها، ودعمها لفلسطين هو دعم لغايات سياسية وليس دعم صادق، فكيف يستقيم الوقوف مع فلسطين والتطبيع مع المحتل".وأضاف عضو الأمانة العامة لحركة "المجاهدين" الفلسطينية أن "دعم فلسطين والوقوف معها يأتي بعدم التطبيع مع إسرائيل في المقام الأول، ومحاربته محاربة سياسية وثقافية، وبعده دعم المقاومة الفلسطينية التي أثبتت قدرتها على حمل راية التحدي لإسرائيل".وقال مؤمن عزيز:وأكد أن يوم القدس العالمي يعد محطة مهمة من محطات نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته لتوجيه بوصلة الأمة الاسلامية تجاه القدس، باعتبار أن فلسطين القضية المركزية للأمة في مواجهة إسرائيل.وفي السياق نفسه، انطلقت مسيرات "يوم القدس العالمي" في العاصمة الإيرانية، طهران، وأكثر من ألف مدينة وبلدة في أنحاء إيران، اليوم الجمعة.وجاءت المسيرات تحت شعار "فلسطين محور وحدة العالم الإسلامي، القدس على مشارف التحرير" وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين الإيرانيين احتفاءً بيوم القدس العالمي.
https://sputnikarabic.ae/20230414/انطلاق-مسيرات-يوم-القدس-العالمي-في-طهران-وألف-مدينة-إيرانية-1075896527.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0b/1048931468_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_ca6a5b7bceac32076c69040276cfc17c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إيران, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إيران, آخر أخبار القدس الأن

حركة "المجاهدين" الفلسطينية: دعم بلادنا يتمثل في عدم التطبيع مع العدو

09:02 GMT 14.04.2023
© AFP 2023 / Aahmad Gharabliأحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، القدس، مسجد قبة الصخرة، فلسطين 10 مايو 2021
أحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، القدس، مسجد قبة الصخرة، فلسطين 10 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / Aahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
قال مؤمن عزيز، عضو الأمانة العامة لحركة "المجاهدين" الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن دعم فلسطين يتمثل بعدم التطبيع مع العدو.
وأجرت وكالة إرنا، اليوم الجمعة، حوارًا مع مؤمن عزيز، انتقد خلاله المواقف المتناقضة لبعض الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية، بدعوى أن الدول صنفين، الأول يدور في فلك الهيمنة الأمريكية، والثاني غير قادر على مواجهة أمريكا.
باحة مسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المشرفة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
انطلاق مسيرات "يوم القدس العالمي" في طهران وألف مدينة إيرانية
08:44 GMT
وأوضح عزيز أن "هناك تناقضا عند بعض الدول العربية، فهي تظهر أمام شعبنا الفلسطيني وشعوب الأمة أنها داعمة لفلسطين، في حين أنها تقيم علاقات جهرية مع الكيان الصهيوني، وهذا السلوك يدل على أن هذه الدول تسير في فلك مرسوم لها، ودعمها لفلسطين هو دعم لغايات سياسية وليس دعم صادق، فكيف يستقيم الوقوف مع فلسطين والتطبيع مع المحتل".
وأضاف عضو الأمانة العامة لحركة "المجاهدين" الفلسطينية أن "دعم فلسطين والوقوف معها يأتي بعدم التطبيع مع إسرائيل في المقام الأول، ومحاربته محاربة سياسية وثقافية، وبعده دعم المقاومة الفلسطينية التي أثبتت قدرتها على حمل راية التحدي لإسرائيل".
وقال مؤمن عزيز:
التحرير الشامل بإذن الله بات أقرب من أي وقت مضى، ونحن على أعتاب نصر مؤزر تتقاطع فيه بنادقنا مع بنادق الصادقين في الأمة في ساحات المسجد الاقصى قريبا بإذن الله.
وأكد أن يوم القدس العالمي يعد محطة مهمة من محطات نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته لتوجيه بوصلة الأمة الاسلامية تجاه القدس، باعتبار أن فلسطين القضية المركزية للأمة في مواجهة إسرائيل.
وفي السياق نفسه، انطلقت مسيرات "يوم القدس العالمي" في العاصمة الإيرانية، طهران، وأكثر من ألف مدينة وبلدة في أنحاء إيران، اليوم الجمعة.
وجاءت المسيرات تحت شعار "فلسطين محور وحدة العالم الإسلامي، القدس على مشارف التحرير" وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين الإيرانيين احتفاءً بيوم القدس العالمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала