https://sputnikarabic.ae/20230414/حركة-المجاهدين-الفلسطينية-دعم-بلادنا-يتمثل-في-عدم-التطبيع-مع-العدو-1075897337.html

حركة "المجاهدين" الفلسطينية: دعم بلادنا يتمثل في عدم التطبيع مع العدو

حركة "المجاهدين" الفلسطينية: دعم بلادنا يتمثل في عدم التطبيع مع العدو

قال مؤمن عزيز، عضو الأمانة العامة لحركة "المجاهدين" الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن دعم فلسطين يتمثل بعدم التطبيع مع العدو. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T09:02+0000

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وأجرت وكالة إرنا، اليوم الجمعة، حوارًا مع مؤمن عزيز، انتقد خلاله المواقف المتناقضة لبعض الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية، بدعوى أن الدول صنفين، الأول يدور في فلك الهيمنة الأمريكية، والثاني غير قادر على مواجهة أمريكا.وأوضح عزيز أن "هناك تناقضا عند بعض الدول العربية، فهي تظهر أمام شعبنا الفلسطيني وشعوب الأمة أنها داعمة لفلسطين، في حين أنها تقيم علاقات جهرية مع الكيان الصهيوني، وهذا السلوك يدل على أن هذه الدول تسير في فلك مرسوم لها، ودعمها لفلسطين هو دعم لغايات سياسية وليس دعم صادق، فكيف يستقيم الوقوف مع فلسطين والتطبيع مع المحتل".وأضاف عضو الأمانة العامة لحركة "المجاهدين" الفلسطينية أن "دعم فلسطين والوقوف معها يأتي بعدم التطبيع مع إسرائيل في المقام الأول، ومحاربته محاربة سياسية وثقافية، وبعده دعم المقاومة الفلسطينية التي أثبتت قدرتها على حمل راية التحدي لإسرائيل".وقال مؤمن عزيز:وأكد أن يوم القدس العالمي يعد محطة مهمة من محطات نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته لتوجيه بوصلة الأمة الاسلامية تجاه القدس، باعتبار أن فلسطين القضية المركزية للأمة في مواجهة إسرائيل.وفي السياق نفسه، انطلقت مسيرات "يوم القدس العالمي" في العاصمة الإيرانية، طهران، وأكثر من ألف مدينة وبلدة في أنحاء إيران، اليوم الجمعة.وجاءت المسيرات تحت شعار "فلسطين محور وحدة العالم الإسلامي، القدس على مشارف التحرير" وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين الإيرانيين احتفاءً بيوم القدس العالمي.

https://sputnikarabic.ae/20230414/انطلاق-مسيرات-يوم-القدس-العالمي-في-طهران-وألف-مدينة-إيرانية-1075896527.html

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