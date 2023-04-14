https://sputnikarabic.ae/20230414/رئيس-مجلس-الشورى-الإيراني-الكيان-الصهيوني-ينهار-داخليا-وعلينا-أن-نفكر-في-عالم-ما-بعد-الصهاينة-1075897153.html
رئيس مجلس الشورى الإيراني: الكيان الصهيوني ينهار داخليا وعلينا أن نفكر في عالم ما بعد الصهاينة
رئيس مجلس الشورى الإيراني: الكيان الصهيوني ينهار داخليا وعلينا أن نفكر في عالم ما بعد الصهاينة
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، أن ما يحدث في إسرائيل، خلال السنوات الـ5 الماضية، يؤكد أنه بدأ ينهار من داخله. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T08:58+0000
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ووفق تصريحات نقلتها "الميادين"، قال قاليباف: "نستطيع أن نفكر في عالم ما بعد الكيان الصهيوني ونحن نرى ظروفه الصعبة في السنوات الـ 5 الماضية وأنه بدأ ينهار من الداخل".وأوضح المسؤول الإيراني أن "الكيان الإسرائيلي أصبح ذليلًا أمام هيبة المقاومة"، مستدلا بما وصفها بـ "الضربات القوية" التي توجهها له فصائل المقاومة... على حد تعبيره.وتعليقا على يوم القدس العالمي، الذي يوافق الجمعة الأخيرة كل عام من شهر رمضان، قال قاليباف: "القضية الفلسطينية راسخة في قلوب المسلمين وغير المسلمين من الأحرار، والقدس هي طريق الانتفاضة".ونقلت وسائل إعلام محلية خروج مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وباقي المدن الإيرانية، اليوم الجمعة، وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير احتفاءً بيوم القدس العالمي.المسيرات شهدت، وفقا لوسائل الإعلام، مشاركة الآلاف ورفع الأعلام الفلسطينية، ولافتات وهتافات من نوعية: "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، "القدس لنا".طالع أيضا: بمناسبة يوم القدس العالمي… هنية يشكر إيران: نحذر الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقات
https://sputnikarabic.ae/20230409/إعلام-تقديرات-الجيش-الإسرائيلي-تشير-لوقوف-فصائل-فلسطينية-وليس-إيران-وراء-إطلاق-النار-من-سوريا-1075723167.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم
أخبار العالم الآن, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم
رئيس مجلس الشورى الإيراني: الكيان الصهيوني ينهار داخليا وعلينا أن نفكر في عالم ما بعد الصهاينة
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أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، أن ما يحدث في إسرائيل، خلال السنوات الـ5 الماضية، يؤكد أنه بدأ ينهار من داخله.
ووفق تصريحات
نقلتها "الميادين"، قال قاليباف: "نستطيع أن نفكر في عالم ما بعد الكيان الصهيوني ونحن نرى ظروفه الصعبة في السنوات الـ 5 الماضية وأنه بدأ ينهار من الداخل".
وأوضح المسؤول الإيراني أن "الكيان الإسرائيلي أصبح ذليلًا أمام هيبة المقاومة
"، مستدلا بما وصفها بـ "الضربات القوية" التي توجهها له فصائل المقاومة... على حد تعبيره.
وتعليقا على يوم القدس العالمي، الذي يوافق الجمعة الأخيرة كل عام من شهر رمضان، قال قاليباف: "القضية الفلسطينية راسخة في قلوب المسلمين وغير المسلمين من الأحرار، والقدس هي طريق الانتفاضة".
وتحتفل إيران بما تطلق عليه "يوم القدس العالمي"، وذلك منذ أعلنه الإمام الخميني عام 1979، حيث دعا إلى أن تكون آخر جمعة من شهر رمضان سنويا يومًا عالميًا للقدس.
ونقلت وسائل إعلام محلية خروج مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وباقي المدن الإيرانية، اليوم الجمعة، وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير احتفاءً بيوم القدس العالمي.
المسيرات شهدت،
وفقا لوسائل الإعلام، مشاركة الآلاف ورفع الأعلام الفلسطينية، ولافتات وهتافات من نوعية: "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، "القدس لنا".