عربي
https://sputnikarabic.ae/20230414/صندوق-النقد-النمو-الاقتصادي-للصين-قد-يؤثر-على-أسعار-الغاز-في-أوروبا-1075923459.html
صندوق النقد: النمو الاقتصادي للصين قد يؤثر على أسعار الغاز في أوروبا
صندوق النقد: النمو الاقتصادي للصين قد يؤثر على أسعار الغاز في أوروبا
قال مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، اليوم الجمعة، إن معدلات النمو المتسارعة للاقتصاد الصيني قد تؤثر سلبا على تكلفة الغاز للمستهلكين... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T17:14+0000
2023-04-14T17:14+0000
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102079/10/1020791062_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af43ebccacb2c5eeee40faf7b6ec49fa.jpg
وقال كامر خلال مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: "من الواضح أن هناك مخاطرة هذا العام إذا تبين أن انتعاش الصين أقوى مما نتوقع، فإنه سيضغط على الأسعار".وشدد كامر على أن مشتريات الغاز الطبيعي إلى أوروبا في الشتاء الماضي تم تأمينها، من بين أمور أخرى، عن طريق تقليل الإمدادات إلى الصين بسبب سياسة "صفر" كوفيد.وقال: "مخاطر معينة لأمن الطاقة الشتاء المقبل لا تزال قائمة، ومعظمها في مسألة الأسعار، وتقييم الوضع في أوروبا في الشتاء المقبل".
https://sputnikarabic.ae/20230414/صندوق-النقد-حصة-الدولار-لدى-دول-العالم-انخفضت-لأدنى-مستوى-في-27-عاما-1075909880.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102079/10/1020791062_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8d0012dc506ddee3c8aa48874887a24f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين
العالم, الصين

صندوق النقد: النمو الاقتصادي للصين قد يؤثر على أسعار الغاز في أوروبا

17:14 GMT 14.04.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، اليوم الجمعة، إن معدلات النمو المتسارعة للاقتصاد الصيني قد تؤثر سلبا على تكلفة الغاز للمستهلكين الأوروبيين.
وقال كامر خلال مؤتمر الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: "من الواضح أن هناك مخاطرة هذا العام إذا تبين أن انتعاش الصين أقوى مما نتوقع، فإنه سيضغط على الأسعار".
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
صندوق النقد: حصة الدولار لدى دول العالم انخفضت لأدنى مستوى في 27 عاما
13:04 GMT
وشدد كامر على أن مشتريات الغاز الطبيعي إلى أوروبا في الشتاء الماضي تم تأمينها، من بين أمور أخرى، عن طريق تقليل الإمدادات إلى الصين بسبب سياسة "صفر" كوفيد.
وقال: "مخاطر معينة لأمن الطاقة الشتاء المقبل لا تزال قائمة، ومعظمها في مسألة الأسعار، وتقييم الوضع في أوروبا في الشتاء المقبل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала