https://sputnikarabic.ae/20230414/صندوق-النقد-حصة-الدولار-لدى-دول-العالم-انخفضت-لأدنى-مستوى-في-27-عاما-1075909880.html

صندوق النقد: حصة الدولار لدى دول العالم انخفضت لأدنى مستوى في 27 عاما

صندوق النقد: حصة الدولار لدى دول العالم انخفضت لأدنى مستوى في 27 عاما

أعلن صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية انخفضت، في نهاية العام الماضي 2022، إلى 58.36%، وهو أدنى مستوى في 27 عاما. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقال الصندوق في تقريره الأخير، أن "حصة الدولار تراجعت في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في العام 2022 بنسبة 0.44% إلى 58.36%، وهو أدنى مستوى منذ العام 1995 على الأقل".وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن "انخفاض حصة الدولار الأمريكي كان الأقوى بين جميع العملات".وانخفضت أيضا حصة اليورو بنسبة 0.12% إلى 20.47%، واليوان الصيني بنسبة 0.11% إلى 2.69%، والين الياباني بنسبة 0.01% إلى 5.51%.وفي المقابل، ارتفعت حصة الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14% والدولار الأسترالي بنسبة 0.12% إلى 1.96%، والفرنك السويسري بنسبة 0.06% إلى 0.23%، فيما حافظ الدولار الكندي على حصته كما هي عند 2.38%.يذكر أن نسبة الدولار من الاحتياطات النقدية لدى البنوك المركزية حول العالم، عند طرح العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عام 1999، كانت عند أكثر من ثلثي الاحتياطات العالمية، وتحديدا عند 71%.

https://sputnikarabic.ae/20230414/ممثل-روسيا-لدى-البنك-الدولي-لـسبوتنيك-الروبل-يمكن-أن-يصبح-بديلا-عن-الدولار-1075894963.html

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اقتصاد, صندوق النقد الدولي, سعر الدولار اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار