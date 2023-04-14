https://sputnikarabic.ae/20230414/وصول-125-أسيرا-من-أنصار-الله-إلى-صنعاء-ضمن-اتفاق-الأسرى-مع-الحكومة-اليمنية-1075898444.html

وصول 125 أسيرا من "أنصار الله" إلى صنعاء ضمن "اتفاق الأسرى" مع الحكومة اليمنية

وصول 125 أسيرا من "أنصار الله" إلى صنعاء ضمن "اتفاق الأسرى" مع الحكومة اليمنية

وصل العشرات من أسرى جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، إلى مطار صنعاء الدولي، بعد إفراج الحكومة اليمنية عنهم ضمن "اتفاق الأسرى" الذي توصل إليه الطرفان، ويشمل في... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T09:40+0000

2023-04-14T09:40+0000

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وأفاد مصدر في مطار صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وصلت من عدن على متنها 125 أسيراً من جماعة "أنصار الله"، عقب الإفراج عنهم من قبل الجيش اليمني، والقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن والقوات الجنوبية.وتأتي العملية ضمن تنفيذ "اتفاق الأسرى"، الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال محادثات رعتها الأمم المتحدة في سويسرا، في أواخر آذار/مارس الماضي، ويشمل تبادل 887 أسيراً على ثلاث مراحل، على مدى 3 أيام.وأعلنت لجنة الأسرى في جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، وصول 13 أسيرًا من أسرى الجماعة إلى مطار صنعاء الدولي، مقابل أسير سعودي أفرجت عنه الجماعة في وقت سابق، ضمن الاتفاق.وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في 20 مارس الماضي، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزًا، والتزامهما بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.

https://sputnikarabic.ae/20230414/وصول-35-أسيرا-تابعين-للحكومة-إلى-مطار-عدن-بينهم-شقيق-الرئيس-اليمني-السابق-1075897618.html

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