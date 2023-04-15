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إعلام: اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230415/إعلام-اشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-في-الخرطوم-1075938479.html
إعلام: اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم... فيديو
إعلام: اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم... فيديو
أفادت وسائل إعلام محلية ودولية مختلفة، اليوم السبت، بسماع إطلاق النار بالقرب من المدينة الرياضية في العاصمة الخرطوم. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T07:50+0000
2023-04-15T07:58+0000
أخبار السودان اليوم
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وأشارت إلى أن إطلاق نار سمع قرب مقر للدعم السريع في الخرطوم.وأضافت أن هناك إطلاق نار كثيف داخل محيط قاعدة مروي الجوية العسكرية في الولاية الشمالية للبلاد، أيضا.
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

إعلام: اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم... فيديو

07:50 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 07:58 GMT 15.04.2023)
© AFP 2023 / EBRAHIM HAMIDأفراد من الجيش السوداني
أفراد من الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© AFP 2023 / EBRAHIM HAMID
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يتبع
أفادت وسائل إعلام محلية ودولية مختلفة، اليوم السبت، بسماع إطلاق النار بالقرب من المدينة الرياضية في العاصمة الخرطوم.
وأشارت إلى أن إطلاق نار سمع قرب مقر للدعم السريع في الخرطوم.
وأضافت أن هناك إطلاق نار كثيف داخل محيط قاعدة مروي الجوية العسكرية في الولاية الشمالية للبلاد، أيضا.
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Бойцы группы Вагнера ведут бой в центре Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
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