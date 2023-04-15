https://sputnikarabic.ae/20230415/إعلام-اشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-في-الخرطوم-1075938479.html
إعلام: اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم... فيديو
إعلام: اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم... فيديو
أفادت وسائل إعلام محلية ودولية مختلفة، اليوم السبت، بسماع إطلاق النار بالقرب من المدينة الرياضية في العاصمة الخرطوم. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T07:50+0000
2023-04-15T07:50+0000
2023-04-15T07:58+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073135134_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7a2ff40b7a93fbd8449cafefd6007b47.jpg
وأشارت إلى أن إطلاق نار سمع قرب مقر للدعم السريع في الخرطوم.وأضافت أن هناك إطلاق نار كثيف داخل محيط قاعدة مروي الجوية العسكرية في الولاية الشمالية للبلاد، أيضا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073135134_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8fb23e8ef49edd517e381a50e9f82678.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
إعلام: اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم... فيديو
07:50 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 07:58 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وسائل إعلام محلية ودولية مختلفة، اليوم السبت، بسماع إطلاق النار بالقرب من المدينة الرياضية في العاصمة الخرطوم.
وأشارت إلى أن إطلاق نار سمع قرب مقر للدعم السريع في الخرطوم.
وأضافت أن هناك إطلاق نار كثيف داخل محيط قاعدة مروي الجوية العسكرية في الولاية الشمالية للبلاد، أيضا.