https://sputnikarabic.ae/20230415/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-جميع-مقرات-قوات-الدعم-السريع-بأم-درمان-بكامل-عتادها-1075966632.html
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جميع مقرات الدعم السريع بأم درمان
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جميع مقرات الدعم السريع بأم درمان
أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، ليل السبت/الأحد، سيطرة الجيش السوداني على جميع مقرات قوات الدعم السريع بأم درمان بكامل عتادها. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T23:00+0000
2023-04-15T23:00+0000
2023-04-15T23:09+0000
الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع
العالم العربي
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في وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في السودان عن اندلاع اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي في العاصمة السودانية الخرطوم.كما أفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية، أنها سيطرت على قصر الجمهورية (القصر الرئاسي) في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد. واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش النظامي بمهاجمة قاعدتها في العاصمة مستخدمة جميع أنواع الأسلحة".
https://sputnikarabic.ae/20230415/غوتيريش-يجرى-محادثات-مع-حميدتي-والبرهان-من-أجل-التهدئة-في-السودان-1075966427.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع, العالم العربي
الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع, العالم العربي
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جميع مقرات الدعم السريع بأم درمان
23:00 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 23:09 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، ليل السبت/الأحد، سيطرة الجيش السوداني على جميع مقرات قوات الدعم السريع بأم درمان بكامل عتادها.
في وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في السودان عن اندلاع اشتباكات بين قوات الدعم السريع
والجيش النظامي في العاصمة السودانية الخرطوم.
كما أفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.
وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية، أنها سيطرت على قصر الجمهورية (القصر الرئاسي) في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد. واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش النظامي بمهاجمة قاعدتها في العاصمة مستخدمة جميع أنواع الأسلحة".