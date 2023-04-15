https://sputnikarabic.ae/20230415/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-جميع-مقرات-قوات-الدعم-السريع-بأم-درمان-بكامل-عتادها-1075966632.html

الجيش السوداني يعلن السيطرة على جميع مقرات الدعم السريع بأم درمان

الجيش السوداني يعلن السيطرة على جميع مقرات الدعم السريع بأم درمان

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، ليل السبت/الأحد، سيطرة الجيش السوداني على جميع مقرات قوات الدعم السريع بأم درمان بكامل عتادها. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T23:00+0000

2023-04-15T23:00+0000

2023-04-15T23:09+0000

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في وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في السودان عن اندلاع اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي في العاصمة السودانية الخرطوم.كما أفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية، أنها سيطرت على قصر الجمهورية (القصر الرئاسي) في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد. واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش النظامي بمهاجمة قاعدتها في العاصمة مستخدمة جميع أنواع الأسلحة".

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الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع, العالم العربي