https://sputnikarabic.ae/20230415/غوتيريش-يجرى-محادثات-مع-حميدتي-والبرهان-من-أجل-التهدئة-في-السودان-1075966427.html
غوتيريش يجرى محادثات مع حميدتي والبرهان من أجل التهدئة في السودان
غوتيريش يجرى محادثات مع حميدتي والبرهان من أجل التهدئة في السودان
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أجرى محادثات مع قادة أطراف النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T22:36+0000
2023-04-15T22:36+0000
2023-04-15T22:36+0000
انطونيو غوتيريش
حميدتي
قوات الدعم السريع
الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وبحسب دوجاريك، حث غوتيريش طرفي النزاع على وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة.وكتب دوجاريك على تويتر، "أجرى الأمين العام محادثات مع الفريق عبد الفتاح برهان وقائد قوة الدعم السريع الفريق محمد دقلو، دعا فيها إلى وقف فوري للعنف والعودة إلى الحوار".يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عرض أيضًا على الأطراف مساعدتها في استعادة الأمن وإنهاء النزاع.يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دان أمس السبت، اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في عدة مناطق بالبلاد، ودعا إلى وقف الأعمال القتالية على الفور وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة.ودعا الأمين العام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في المنطقة إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي.هذا وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع المواجهات المسلحة بينهما التي لا تزال مستمرة في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230415/مصر-والسعودية-تدعوان-إلى-اجتماع-عاجل-للجامعة-العربية-الأحد-لبحث-الوضع-في-السودان-1075966104.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انطونيو غوتيريش, حميدتي, قوات الدعم السريع, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم
انطونيو غوتيريش, حميدتي, قوات الدعم السريع, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم
غوتيريش يجرى محادثات مع حميدتي والبرهان من أجل التهدئة في السودان
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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أجرى محادثات مع قادة أطراف النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي).
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وبحسب دوجاريك، حث غوتيريش طرفي النزاع
على وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة.
وكتب دوجاريك على تويتر، "أجرى الأمين العام محادثات مع الفريق عبد الفتاح برهان وقائد قوة الدعم السريع الفريق محمد دقلو، دعا فيها إلى وقف فوري للعنف والعودة إلى الحوار".
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عرض أيضًا على الأطراف مساعدته
ا في استعادة الأمن وإنهاء النزاع.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دان أمس السبت، اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في عدة مناطق بالبلاد، ودعا إلى وقف الأعمال القتالية على الفور وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة.
ودعا الأمين العام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في المنطقة إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي.
هذا وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع المواجهات المسلحة بينهما التي لا تزال مستمرة في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.