https://sputnikarabic.ae/20230415/الخدمة-العسكرية-بالجيش-الروسي-تعلن-تجنيد-21-ألفا-منذ-مطلع-أبريل-الجاري-1075953430.html
الخدمة العسكرية بالجيش الروسي تعلن تجنيد 21 ألفا منذ مطلع أبريل الجاري
الخدمة العسكرية بالجيش الروسي تعلن تجنيد 21 ألفا منذ مطلع أبريل الجاري
أعلن رئيس المديرية الرئيسية للخدمة العسكرية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أندري بيريوكوف، تجنيد 21 ألف شخص بالخدمة العسكرية منذ مطلع الشهر... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T14:55+0000
2023-04-15T14:55+0000
2023-04-15T14:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيريوكوف، اليوم السبت: "التجنيد الربيعي الذي بدأ في الأول من الشهر الجاري يسير حسب الخطة وسينتهي في 15 يوليو من العام الحالي. وحتى اليوم تم إبلاغ 52 ألف مواطن ووصل أكثر من 50 ألف إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، حيث تم اتخاذ قرارات باستدعاء 21 ألف مواطن للخدمة العسكرية بينما حصل 29 ألف مواطن آخر على تأجيلات لأسباب قانونية".وكان المتحدّث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أكد أنه "لن تكون هناك موجة ثانية من التعبئة بعد التعبئة الجزئية التي أوعز بها الرئيس فلاديمير بوتين في [أيلول] سبتمبر الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20230330/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-التجنيد-الإلزامي-في-الربيع--1075343322.html
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روسيا
الخدمة العسكرية بالجيش الروسي تعلن تجنيد 21 ألفا منذ مطلع أبريل الجاري
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أعلن رئيس المديرية الرئيسية للخدمة العسكرية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أندري بيريوكوف، تجنيد 21 ألف شخص بالخدمة العسكرية منذ مطلع الشهر الجاري.
وقال بيريوكوف، اليوم السبت: "التجنيد الربيعي الذي بدأ في الأول من الشهر الجاري يسير حسب الخطة وسينتهي في 15 يوليو من العام الحالي. وحتى اليوم تم إبلاغ 52 ألف مواطن ووصل أكثر من 50 ألف إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، حيث تم اتخاذ قرارات باستدعاء 21 ألف مواطن للخدمة العسكرية بينما حصل 29 ألف مواطن آخر على تأجيلات لأسباب قانونية".
وكان المتحدّث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أكد أنه "لن تكون هناك موجة ثانية من التعبئة بعد التعبئة الجزئية التي أوعز بها الرئيس فلاديمير بوتين في [أيلول] سبتمبر الماضي".