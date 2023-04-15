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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-صواريخ-هيمارس-ومسيرات-أوكرانية-فوق-دونباس-1075947223.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صواريخ "هيمارس" ومسيرات أوكرانية فوق دونباس
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صواريخ "هيمارس" ومسيرات أوكرانية فوق دونباس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال اليوم الماضي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وخمس قذائف أمريكية الصنع من طراز "هيمارس". 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T11:50+0000
2023-04-15T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع في بيانها أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت بإسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في بلدة أبيتنوي في دونيتسك وروبيجني وشيرنوفوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ أمريكية الصنع من طراز "هيمارس" في مناطق مختلفة من دونباس.و تصعّد القوات الروسية من عملياتها على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الدفاع-الروسية-تدمر-مستودعا-للوقود-ومواد-التشحيم-للواء-81-الجوي-الأوكراني-1075946385.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط صواريخ "هيمارس" ومسيرات أوكرانية فوق دونباس

11:50 GMT 15.04.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov /  / الانتقال إلى بنك الصوربانتسير-إس إم
بانتسير-إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov /
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال اليوم الماضي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وخمس قذائف أمريكية الصنع من طراز "هيمارس".
وأشارت الدفاع في بيانها أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت بإسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في بلدة أبيتنوي في دونيتسك وروبيجني وشيرنوفوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ أمريكية الصنع من طراز "هيمارس" في مناطق مختلفة من دونباس.
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع الوقود للواء 81 الجوي الأوكراني
11:29 GMT
و تصعّد القوات الروسية من عملياتها على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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