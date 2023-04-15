https://sputnikarabic.ae/20230415/السيسي-يعرب-عن-قلقه-من-الأوضاع-بالسودان-ويدعو-لتغليب-لغة-الحوار-1075964810.html

السيسي يعرب عن قلقه من الأوضاع بالسودان ويدعو لتغليب لغة الحوار

السيسي يعرب عن قلقه من الأوضاع بالسودان ويدعو لتغليب لغة الحوار

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قلق بلاده البالغ من تطورات الموقف في السودان، مطالبا الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T21:05+0000

2023-04-15T21:05+0000

2023-04-15T21:05+0000

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جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا، مساء اليوم السبت، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق بيان للمستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية.وتناول الاتصال "التباحث حول مستجدات الأوضاع في السودان"، وأعرب السيسي "عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان الشقيق، على إثر الاشتباكات الدائرة هناك".وأكد الرئيس المصري على "خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، الذي يمر بلحظة تاريخية دقيقة، تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس".وطالب السيسي الأطراف السودانية "بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق".من جانبه، أكد غوتيريش "حرصه على التواصل مع السيد الرئيس في ظل الدور الفاعل والمحوري لمصر في صون الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصةً ما يتعلق بدعم المسار الانتقالي في السودان"، وفق نص البيان.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كافة الأطراف السودانية "إلى وقف الأعمال العدائية، واستعادة الهدوء، وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة".وشدد غوتيريش على أن "تصعيد القتال سيخلف آثاراً كارثية على المدنيين، ويفاقم الوضع الإنساني المتأزم في السودان".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قال الجيش المصري، إن هناك قوات مصرية موجودة في السودان لإجراء تدريبات مشتركة، وجاء التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تأمينها.جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري المصري، وسط إعلان قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، "استسلام" كتيبة من الجيش المصري لها في مروي شمالي السودان.وقال البيان: "تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية".وأضاف: "فى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية ".وأهابت القوات المسلحة المصرية "الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية ".وكانت قوات الدعم السريع قالت في بيان، إن "كتيبه من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي".ونشرت "الدعم السريع" مقطع فيديو قالت إنه لجنود مصريين "استسلموا" لها، لكن لم يتم التأكد من صحة هذا الفيديو.وتستضيف القاعدة الجوية في مروي قوات مصرية للمشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش السوداني.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، ومناطق أخرى.وأوضح الجيش أن الاشتباكات الآن تدور بين قواته المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية.في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا في الخرطوم، مستعملاً جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.وأعلنت السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".

https://sputnikarabic.ae/20230415/الجيش-المصري-نسعى-لتأمين-قوات-مصرية-تتواجد-في-السودان-لإجراء-تدريبات-مشتركة-1075959619.html

https://sputnikarabic.ae/20230415/غوتيريش-يدين-اندلاع-المعارك-بين-الدعم-السريع-والجيش-في-السودان-ويدعو-للحوار-1075960184.html

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