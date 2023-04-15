https://sputnikarabic.ae/20230415/الصين-العقوبات-الأمريكية-تؤثر-على-أمن-واستقرار-سلاسل-التوريد-العالمية-1075933994.html

الصين: العقوبات الأمريكية تؤثر على أمن واستقرار سلاسل التوريد العالمية

الصين: العقوبات الأمريكية تؤثر على أمن واستقرار سلاسل التوريد العالمية

أعلنت الصين، اليوم السبت، أنها تعارض بشدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركات الصينية بسبب العلاقات مع روسيا، والتي لا تستند إلى أسس قانونية... 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T02:45+0000

2023-04-15T02:45+0000

2023-04-15T02:45+0000

الصين

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

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ووفقًا للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية: "تُعد هذه أمثلة نموذجية للعقوبات الأحادية الجانب والاحتكام الطويل الأمد، التي تؤثر بشكل كبير على الحقوق والمصالح الشرعية للشركات وتؤثر على أمن واستقرار سلسلة التوريد العالمية".وأضاف المتحدث: "يجب على الولايات المتحدة أن تُصحح فورًا أوضاعها الخاطئة وتتوقف عن قمع الشركات الصينية بطرق غير معقولة".وشدد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية على أن الصين ستحمي بقوة الحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية.الأربعاء الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 120 فردا وكيانا لعلاقاتهم مع روسيا والتورط في انتهاك العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك شركة مقرها في الصين.

https://sputnikarabic.ae/20230412/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-أكثر-من-120-فردا-وكيانا-من-أكثر-من-20-دولة-لعلاقتهم-مع-روسيا-1075833944.html

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الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن