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https://sputnikarabic.ae/20230415/بلينكن-تسريب-الوثائق-السرية-لم-يؤثر-على-علاقة-الولايات-المتحدة-بشركائها-1075952795.html
بلينكن: تسريب الوثائق السرية لم يؤثر على علاقة الولايات المتحدة بشركائها
بلينكن: تسريب الوثائق السرية لم يؤثر على علاقة الولايات المتحدة بشركائها
صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن تسريب الوثائق السرية الأمريكية لم يؤثر على علاقة واشنطن بشركائها. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T14:43+0000
2023-04-15T14:43+0000
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وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي: "اتصلنا بحلفائنا وشركائنا بعد أن أصبحت هذه التسريبات معروفة. وقمنا بذلك على مستوى عالٍ، وأوضحنا التزامنا بحماية الاستخبارات والشراكات الأمنية".وجهت محكمة في بوسطن، يوم الجمعة، لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيكسيرا من الدرجة الأولى. بتهمة "التخزين غير المصرح به ونقل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني"، فإنه يواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، و"الاستيلاء غير المصرح به على وثائق أو مواد سرية وتخزينها" خمس سنوات أخرى. وسيظل رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المقبلة المقررة، في 19 أبريل / نيسان.
https://sputnikarabic.ae/20230413/إعلام-يكشف-تورط-جندي-أمريكي-بتسريب-وثائق-البنتاغون-1075882388.html
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بلينكن: تسريب الوثائق السرية لم يؤثر على علاقة الولايات المتحدة بشركائها

14:43 GMT 15.04.2023
© AFP 2023 / KAMIL KRZACZYNSKIوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© AFP 2023 / KAMIL KRZACZYNSKI
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صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن تسريب الوثائق السرية الأمريكية لم يؤثر على علاقة واشنطن بشركائها.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي: "اتصلنا بحلفائنا وشركائنا بعد أن أصبحت هذه التسريبات معروفة. وقمنا بذلك على مستوى عالٍ، وأوضحنا التزامنا بحماية الاستخبارات والشراكات الأمنية".

وأشار بلينكن إلى أن الحلفاء أظهروا الامتنان حول ما يتعلق بالإجراءات المتخذة ردا على التسريبات.

وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
إعلام يكشف تورط جندي أمريكي بتسريب وثائق البنتاغون
13 أبريل, 18:33 GMT
وجهت محكمة في بوسطن، يوم الجمعة، لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيكسيرا من الدرجة الأولى. بتهمة "التخزين غير المصرح به ونقل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني"، فإنه يواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، و"الاستيلاء غير المصرح به على وثائق أو مواد سرية وتخزينها" خمس سنوات أخرى. وسيظل رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المقبلة المقررة، في 19 أبريل / نيسان.
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