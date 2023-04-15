https://sputnikarabic.ae/20230415/بلينكن-تسريب-الوثائق-السرية-لم-يؤثر-على-علاقة-الولايات-المتحدة-بشركائها-1075952795.html
بلينكن: تسريب الوثائق السرية لم يؤثر على علاقة الولايات المتحدة بشركائها
بلينكن: تسريب الوثائق السرية لم يؤثر على علاقة الولايات المتحدة بشركائها
صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن تسريب الوثائق السرية الأمريكية لم يؤثر على علاقة واشنطن بشركائها. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T14:43+0000
2023-04-15T14:43+0000
2023-04-15T14:43+0000
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وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي: "اتصلنا بحلفائنا وشركائنا بعد أن أصبحت هذه التسريبات معروفة. وقمنا بذلك على مستوى عالٍ، وأوضحنا التزامنا بحماية الاستخبارات والشراكات الأمنية".وجهت محكمة في بوسطن، يوم الجمعة، لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيكسيرا من الدرجة الأولى. بتهمة "التخزين غير المصرح به ونقل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني"، فإنه يواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، و"الاستيلاء غير المصرح به على وثائق أو مواد سرية وتخزينها" خمس سنوات أخرى. وسيظل رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المقبلة المقررة، في 19 أبريل / نيسان.
https://sputnikarabic.ae/20230413/إعلام-يكشف-تورط-جندي-أمريكي-بتسريب-وثائق-البنتاغون-1075882388.html
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بلينكن: تسريب الوثائق السرية لم يؤثر على علاقة الولايات المتحدة بشركائها
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صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن تسريب الوثائق السرية الأمريكية لم يؤثر على علاقة واشنطن بشركائها.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي: "اتصلنا بحلفائنا وشركائنا بعد أن أصبحت هذه التسريبات معروفة. وقمنا بذلك على مستوى عالٍ، وأوضحنا التزامنا بحماية الاستخبارات والشراكات الأمنية".
وأشار بلينكن إلى أن الحلفاء أظهروا الامتنان حول ما يتعلق بالإجراءات المتخذة ردا على التسريبات.
وجهت محكمة في بوسطن، يوم الجمعة، لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيكسيرا من الدرجة الأولى. بتهمة "التخزين غير المصرح به ونقل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني"، فإنه يواجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، و"الاستيلاء غير المصرح به على وثائق أو مواد سرية وتخزينها" خمس سنوات أخرى. وسيظل رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المقبلة المقررة، في 19 أبريل / نيسان.