https://sputnikarabic.ae/20230413/إعلام-يكشف-تورط-جندي-أمريكي-بتسريب-وثائق-البنتاغون-1075882388.html
إعلام يكشف تورط جندي أمريكي بتسريب وثائق البنتاغون
إعلام يكشف تورط جندي أمريكي بتسريب وثائق البنتاغون
كشفت وسائل إعلام اليوم الخميس أن وثائق البنتاغون السرية ربما تم نشرها على الإنترنت من قبل عضو في سلاح الجو التابع للحرس الوطني الأمريكي. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T18:33+0000
2023-04-13T18:33+0000
2023-04-13T18:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت صحيفة أمريكية أن "زعيم مجموعة ألعاب صغيرة على الإنترنت تم تسريبها بملفات استخباراتية أمريكية سرية خلال الأشهر القليلة الماضية كان جاك تيكسيرا البالغ من العمر 21 عامًا".وكتبت صحيفة "نيو يورك تايمز" أن تيكسيرا خدم في جناح الاستطلاع التابع للحرس الوطني الجوي لماساتشوستس".وأكد مسؤولان أمريكيان للصحيفة أن المحققين يريدون التحدث إلى تيكسيرا بشأن تسريب وثائق حكومية إلى مجموعة إنترنت خاصة.كما لفتوا إلى إن الوثائق اكتسبت شعبية بعد أن نشر أحد أعضاء المجموعة العشرات منها في منتدى عام على الإنترنت.
https://sputnikarabic.ae/20230413/غوتيريش-غير-مندهش-من-التجسس-عليه-في-وثائق-البنتاغون-المسربة-1075882041.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام يكشف تورط جندي أمريكي بتسريب وثائق البنتاغون
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كشفت وسائل إعلام اليوم الخميس أن وثائق البنتاغون السرية ربما تم نشرها على الإنترنت من قبل عضو في سلاح الجو التابع للحرس الوطني الأمريكي.
وذكرت صحيفة أمريكية أن "زعيم مجموعة ألعاب صغيرة على الإنترنت تم تسريبها بملفات استخباراتية أمريكية سرية خلال الأشهر القليلة الماضية كان جاك تيكسيرا البالغ من العمر 21 عامًا".
وكتبت صحيفة "نيو يورك تايمز
" أن تيكسيرا خدم في جناح الاستطلاع التابع للحرس الوطني الجوي لماساتشوستس".
كمن أشارت الصحيفة إلى أنه قام برعاية مجموعة إنترنت خاصة تسمى "ثاغ شسمر سنترال"، حيث اجتمع حوالي 20-30 شخصًا من أجل حب مشترك للأسلحة وألعاب الفيديو.
وأكد مسؤولان أمريكيان للصحيفة أن المحققين يريدون التحدث إلى تيكسيرا بشأن تسريب وثائق حكومية إلى مجموعة إنترنت خاصة.
قال أعضاء المجموعة إن الملفات المسربة كانت معلوماتية بحتة، وكثير منها يتعلق بالصراع في أوكرانيا.
كما لفتوا إلى إن الوثائق
اكتسبت شعبية بعد أن نشر أحد أعضاء المجموعة العشرات منها في منتدى عام على الإنترنت.