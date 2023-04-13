https://sputnikarabic.ae/20230413/إعلام-يكشف-تورط-جندي-أمريكي-بتسريب-وثائق-البنتاغون-1075882388.html

إعلام يكشف تورط جندي أمريكي بتسريب وثائق البنتاغون

إعلام يكشف تورط جندي أمريكي بتسريب وثائق البنتاغون

كشفت وسائل إعلام اليوم الخميس أن وثائق البنتاغون السرية ربما تم نشرها على الإنترنت من قبل عضو في سلاح الجو التابع للحرس الوطني الأمريكي. 13.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-13T18:33+0000

2023-04-13T18:33+0000

2023-04-13T18:33+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكرت صحيفة أمريكية أن "زعيم مجموعة ألعاب صغيرة على الإنترنت تم تسريبها بملفات استخباراتية أمريكية سرية خلال الأشهر القليلة الماضية كان جاك تيكسيرا البالغ من العمر 21 عامًا".وكتبت صحيفة "نيو يورك تايمز" أن تيكسيرا خدم في جناح الاستطلاع التابع للحرس الوطني الجوي لماساتشوستس".وأكد مسؤولان أمريكيان للصحيفة أن المحققين يريدون التحدث إلى تيكسيرا بشأن تسريب وثائق حكومية إلى مجموعة إنترنت خاصة.كما لفتوا إلى إن الوثائق اكتسبت شعبية بعد أن نشر أحد أعضاء المجموعة العشرات منها في منتدى عام على الإنترنت.

https://sputnikarabic.ae/20230413/غوتيريش-غير-مندهش-من-التجسس-عليه-في-وثائق-البنتاغون-المسربة-1075882041.html

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