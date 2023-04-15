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https://sputnikarabic.ae/20230415/بولندا-تحظر-استيراد-الحبوب-من-أوكرانيا-1075951848.html
بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا
بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا
أعلنت الحكومة البولندية، اليوم السبت، أنها اتخذت قرارًا بحظر استيراد الحبوب مؤقتًا من أوكرانيا. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T14:03+0000
2023-04-15T14:03+0000
العالم
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وأوضح وزير الزراعة والتنمية الريفية، روبرت تيليوس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء البولندي في وارسو، أن هناك مشاكل في الوقت الراهن مرتبطة بتدفق المنتجات الزراعية من أوكرانيا، مشيرًا إلى أن قرار حظر استيراد الحبوب اتخذ لحماية المزارعين والمستهلكين البولنديين.وناقشت الحكومة البولندية الاجراءات الممكنة لتحقيق الاستقرار في السوق الزراعية، حيث تم تفويض وزير الزراعة والتنمية الريفية ووزير التنمية والتكنولوجيا لإصدار القوانين التشريعية ذات الصلة في مجال حماية السوق الزراعية البولندية من زعزعة الاستقرار، بما في ذلك فرض حظر مؤقت على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230414/إعلام-سيتعين-على-بولندا-نقل-أخبار-سيئة-إلى-أوكرانيا-1075904863.html
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بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا

14:03 GMT 15.04.2023
© Sputnik . Taras Litvinenko / الانتقال إلى بنك الصورجمع محصول الحبوب في روسيا
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Sputnik . Taras Litvinenko
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أعلنت الحكومة البولندية، اليوم السبت، أنها اتخذت قرارًا بحظر استيراد الحبوب مؤقتًا من أوكرانيا.
وأوضح وزير الزراعة والتنمية الريفية، روبرت تيليوس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء البولندي في وارسو، أن هناك مشاكل في الوقت الراهن مرتبطة بتدفق المنتجات الزراعية من أوكرانيا، مشيرًا إلى أن قرار حظر استيراد الحبوب اتخذ لحماية المزارعين والمستهلكين البولنديين.
دبابات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
إعلام: سيتعين على بولندا نقل أخبار سيئة إلى أوكرانيا
أمس, 11:43 GMT
وناقشت الحكومة البولندية الاجراءات الممكنة لتحقيق الاستقرار في السوق الزراعية، حيث تم تفويض وزير الزراعة والتنمية الريفية ووزير التنمية والتكنولوجيا لإصدار القوانين التشريعية ذات الصلة في مجال حماية السوق الزراعية البولندية من زعزعة الاستقرار، بما في ذلك فرض حظر مؤقت على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.
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