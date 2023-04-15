https://sputnikarabic.ae/20230415/بولندا-تحظر-استيراد-الحبوب-من-أوكرانيا-1075951848.html
بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا
بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا
أعلنت الحكومة البولندية، اليوم السبت، أنها اتخذت قرارًا بحظر استيراد الحبوب مؤقتًا من أوكرانيا. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T14:03+0000
2023-04-15T14:03+0000
2023-04-15T14:03+0000
العالم
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وأوضح وزير الزراعة والتنمية الريفية، روبرت تيليوس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء البولندي في وارسو، أن هناك مشاكل في الوقت الراهن مرتبطة بتدفق المنتجات الزراعية من أوكرانيا، مشيرًا إلى أن قرار حظر استيراد الحبوب اتخذ لحماية المزارعين والمستهلكين البولنديين.وناقشت الحكومة البولندية الاجراءات الممكنة لتحقيق الاستقرار في السوق الزراعية، حيث تم تفويض وزير الزراعة والتنمية الريفية ووزير التنمية والتكنولوجيا لإصدار القوانين التشريعية ذات الصلة في مجال حماية السوق الزراعية البولندية من زعزعة الاستقرار، بما في ذلك فرض حظر مؤقت على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230414/إعلام-سيتعين-على-بولندا-نقل-أخبار-سيئة-إلى-أوكرانيا-1075904863.html
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العالم
بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا
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أعلنت الحكومة البولندية، اليوم السبت، أنها اتخذت قرارًا بحظر استيراد الحبوب مؤقتًا من أوكرانيا.
وأوضح وزير الزراعة والتنمية الريفية، روبرت تيليوس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء البولندي في وارسو، أن هناك مشاكل في الوقت الراهن مرتبطة بتدفق المنتجات الزراعية من أوكرانيا، مشيرًا إلى أن قرار حظر استيراد الحبوب اتخذ لحماية المزارعين والمستهلكين البولنديين.
وناقشت الحكومة البولندية الاجراءات الممكنة لتحقيق الاستقرار في السوق الزراعية، حيث تم تفويض وزير الزراعة والتنمية الريفية ووزير التنمية والتكنولوجيا لإصدار القوانين التشريعية ذات الصلة في مجال حماية السوق الزراعية البولندية من زعزعة الاستقرار، بما في ذلك فرض حظر مؤقت على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.