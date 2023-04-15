https://sputnikarabic.ae/20230415/زلزال-بقوة-45-درجات-يضرب-شمال-مدينة-الغردقة-المصرية-1075933632.html
زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال مدينة الغردقة المصرية
زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال مدينة الغردقة المصرية
أفاد المعهد القومي للبحوث في مصر، صباح اليوم السبت، بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 37 كم شمال مدينة الغردقة. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T01:06+0000
2023-04-15T01:06+0000
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وأوضح المعهد، في بيان صحفى، أن الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة 01:58 صباحًا بالتوقيت المحلى، مؤكدًا أن الهزة الأرضية لم تتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.وضرب في فبراير/ شباط الماضي زلزال بقوة 4.1 درجة ريختر شمالي مدينة السويس شرق مصر، دون التتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
https://sputnikarabic.ae/20230223/زلزال-بقوة-41-درجة-بمدينة-السويس-المصرية--1073950745.html
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زلزال, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال مدينة الغردقة المصرية
01:06 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 01:31 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
أفاد المعهد القومي للبحوث في مصر، صباح اليوم السبت، بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 37 كم شمال مدينة الغردقة.
وأوضح المعهد، في بيان صحفى، أن الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة 01:58 صباحًا بالتوقيت المحلى، مؤكدًا أن الهزة الأرضية لم تتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وضرب في فبراير/ شباط الماضي زلزال بقوة 4.1 درجة ريختر شمالي مدينة السويس شرق مصر، دون التتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.